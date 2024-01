Thiago Carpini desembarca para assumir o São Paulo e se diz pronto

Carpini foi vice paulista em 2023 - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo) Jogada10 Jogada10

Começou a era Thiago Carpini no São Paulo. Afinal, o novo técnico do clube do Morumbi desembarcou na capital paulistana nesta sexta-feira. Após rescindir com o Juventude, o profissional já comandará seu primeiro treino neste sábado, na Barra Funda. A apresentação, porém, deverá ocorrer somente na segunda-feira.

“É difícil encontrar palavras para o que estou vivendo desde o acerto com o São Paulo. O fato de ser lembrado por uma equipe tão gigante já era um reconhecimento do meu trabalho. A gente se prepara para essas oportunidades. Espero que as coisas aconteçam de forma muito positiva, estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade que São Paulo tem me dado. É um grupo vitorioso, espero corresponder à altura, Isso facilita por um lado e dificulta pelo outro (chegar num time campeão). Te facilita, mas aumenta a responsabilidade, que já existe por ser um clube do tamanho do São Paulo, de um trabalho que foi vitorioso. A cobrança e o sarrafo são um pouco mais altos, mas esperamos ter sabedoria para corresponder a toda essa expectativa criada”, disse Carpini.

Aos 39 anos, Thiago Carpini afirmou que está pronto para assumir este desafio e que se preparou para isso. O treinador, inclusive, projetou jogos de Libertadores com o Morumbi lotado. "Eu me imagino desde que iniciei minha trajetória, em 2019 no Guarani. Por diversas vezes enfrentei o São Paulo, vi toda atmosfera, sei o que é o São Paulo, conheço o Morumbi de fora. Agora será outra realidade. Mas me imaginava neste momento, me preparei para esse momento, e agora nós vamos saber a real situação de tudo que se passa internamente no clube. Estou feliz e com uma expectativa muito grande", finalizou.