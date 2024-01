Leo Fernández deixa o Fluminense e seguirá para o Peñarol

Leo Fernandez teve passagem discreta pelo Fluminense - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O meia Leo Fernández está de saída do Fluminense. Afinal, o uruguaio será emprestado pelo Toluca (MEX) ao Peñarol (URU). Dessa forma, o jogador de 25 anos voltará ao seu país natal. Vale lembrar que, por estar emprestado para o Flu, o Tricolor receberá uma quantia financeira dos mexicanos.

Leo Fernández, inclusive, passará uns dias no México ajustando os últimos detalhes. Depois, é claro, seguirá para o Uruguai. Vale lembrar que o meia defendeu o Toluca na temporada 2019/2020 e 2021/2022. As informações foram publicadas inicialmente pelo “GE”.

Leo Fernández estava no Fluminense desde julho do ano passado. No entanto, o uruguaio não se adaptou ao Flu. Afinal, foram 20 jogos, com um gol e uma assistência. Ele, inclusive, sequer foi para o Mundial de Clubes. Léo, aliás, ficou de fora até do grupo que viajou para a Arábia Saudita só para completar treinos.

Além do Toluca e do Fluminense, Léo também atuou por Tigres (MEX), entre 2020 e 2022. Ele foi revelado pelo Fénix (URU), onde atuou profissionalmente de 2015 a 2019. Naquele ano, aliás, teve ainda uma rápida passagem pela Universidad de Chile.