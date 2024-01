Santos resolve impasse e registra contrato de Fábio Carille

Contrato de Carille com o Santos vai até o fim do ano, mas tem opção de mais uma temporada - (crédito: PEDRO ERNESTO GUERRA AZEVEDO) Jogada10 Jogada10

O Santos resolveu o impasse que tinha com o V-Varen Nagasaki (JAP) pela contratação do técnico Fábio Carille. Afinal, nesta sexta-feira, o Peixe anunciou que se reuniu com a diretoria do clube japonês. Dessa forma, o treinador está liberado para comandar a equipe paulista.

Carille foi anunciado em dezembro de 2023, mas ainda tinha vínculo com o V-Varen Nagasaki, que cobrava uma multa de R$ 7,3 milhões. A equipe paulista, contudo, tomou conhecimento que o contrato do treinador chegou ao fim no dia 1º de janeiro, o que possibilitou a contratação. Dessa forma, o Peixe não pagou nada aos japoneses.

Com tudo resolvido, o clube registrou o contrato de Carille na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O nome do treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), e o treinador está regularizado. O comandante está liberado para estrear no Peixe.

Veja a nota do Santos

“O Santos FC oficializou hoje na CBF o registro do técnico Fábio Carille. Durante longa reunião pela manhã com representantes do V-Varen Nagasaki, o Santos tomou conhecimento de que o contrato do treinador com o clube japonês terminou no dia 1º de janeiro.

Assim, a partir do primeiro dia do ano, Fábio Carille estava legalmente liberado para acertar sua vinda para o Santos. Com o registro do contrato do treinador na CBF, o Santos encerra oficialmente as conversações com o V-Varen Nagasaki.

Da parte do Santos participaram os advogados Daniel Curi e Felipe Rossetto, o Coordenador de Futebol Alexandre Gallo, o técnico Fábio Carille e o representante do Santos no Japão, Sthefano Lopes. Eventuais demandas serão avaliadas e debatidas no momento oportuno e nos foros competentes.”

