Jardiel dá show, e Grêmio elimina o Mirassol na Copinha

Jardiel é o artilheiro da Copinha com oito gols marcados - (crédito: Foto: Renan Jardim/Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Junior 2024. Afinal, nesta sexta-feira, pela segunda fase da competição, o Imortal goleou o Mirassol (SP) por 4 a 1. O artilheiro Jardiel foi o destaque da partida com dois gols feitos no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, Gustavo Nunes e Freddy completaram o placar. Wesley balançou as redes para os paulistas.

Com o resultado, o Grêmio está garantido na terceira fase da competição. O time de Porto Alegre, porém, jamais conquistou o título e tenta vencer pela primeira vez. O Imortal chegou na decisão em duas oportunidades (1991 e 2020), mas perdeu para Portuguesa (SP) e Internacional, respectivamente.

O Grêmio começou em cima e abriu o placar aos 15 minutos. Gustavo Nunes pegou bola na intermediária defensiva e arrancou em contra-ataque rápido. Ele deixou um zagueiro na saudade e bateu na saída do goleiro para fazer um golaço. Os paulistas, contudo, deixaram tudo igual aos 34. Após cruzamento de Artur, Wesley apareceu sozinho na segunda trave para marcar.

Na etapa final, porém, só deu Grêmio. O goleiro Sidnei, do Mirassol, fez pênalti em Jardiel. O próprio camisa 9 cobrou e marcou aos três minutos. Aos 24, Jardiel marcou um dos gols mais bonitos do torneio ao pegar sobra na entrada da área e acertar uma bomba na gaveta. Ainda deu tempo de mais um, desta vez aos 40. Freddy recebeu em profundidade e bateu rasteiro na saída do goleiro.

Classificado, o Grêmio agora vai enfrentar o Coimbra (MG) na terceira fase. O jogo ainda não tem data confirmada. O Mirassol, entretanto, se despede do torneio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.