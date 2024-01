Vasco e LA Galaxy ajustam detalhes finais da negociação e contrato por Pec

Gabriel Pec chamou a atenção do mercado de transferências após sua melhor temporada pelo Vasco, com 12 participações diretas em gols, em 2023 - (crédito: Daniel RAMALHO/VASCO) Jogada10 Jogada10

A saída de Gabriel Pec do Vasco para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, já está certa. Antes de sacramentar a negociação, os clubes acertaram alguns detalhes como o pagamento à vista dos US$ 10 milhões (R$ 51 milhões) por 70% do jogador. Assim como outros ajustes como metas financeiras por gols e mais um bônus ao Cruz-Maltino se ele não for vendido até um certo período.

Importante destacar que as tratativas envolveram paciência de ambos os lados. Especialmente no Cruz-Maltino para analisar a melhor resposta para a oferta do clube estrangeiro. Até porque a primeira delas envolvia US$ 8 milhões (R$ 38,8 milhões) que seriam quitados de forma parcelada e 80% dos direitos econômicos.

No entanto, o Gigante recusou esta proposta inicial por Gabriel Pec por entender que a quantia ideal era superior. Bem como pelo fato do clube querer manter um percentual maior do passe do atleta. Vale ressaltar que na temporada passada, o Vasco já havia negado uma oferta de seis milhões de euros. A justificativa para a avaliação negativa foi pelo quesito importância coletiva do atacante.

O assédio de outros clubes seria grande, pois ele chamou bastante atenção pelo destaque que teve em 2023. A chegada de Alexandre Mattos como diretor executivo foi fundamental para conseguir alinhar uma venda por um valor acima. No caso, os dez milhões de dólares e a manutenção de 30% dos direitos econômicos.

Metas em contrato na venda do Vasco por Gabriel Pec

A propósito, no contrato estruturado entre Vasco e LA Galaxy, o clube carioca receberá mais US$ 1,5 milhão(R$ 7,5 milhões) se metas previstas em contrato forem batidas. Ainda há mais um bônus de US$ 10 mil (R$ 48,5 mil) para o Cruz-Maltino para cada gol que Pec marcar na equipe norte-americana.

Esta quantia limita-se até o 50º gol do atacante no Galaxy (o que significa US$ 500 mil dólares). Além disso, o Vasco pode ter o direito a mais US$ 1 milhão (R$ 4,8 milhões) novas metas do jogador.

