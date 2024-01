Sporting defende sua liderança em Portugal diante do Chaves

Sporting joga fora de casa contra o lanterna do campeonato - (crédito: Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (13), o Sporting vai defender mais uma vez a liderança do Campeonato Português, em jogo fora de casa, diante do Chaves. A bola rola às 15h (de Brasília) e coloca frente a frente os times que estão nos dois extremos da classificação. Afinal, os anfitriões ocupam a lanterna e recebem os lisboetas, que somam 40 pontos até então.

O que pode parecer um jogo fácil para o Sporting, entretanto, não é visto dessa maneira pelos próprios Leões. O time venceu quatro de seus últimos cinco jogos, mas tenta manter a forma positiva para tentar se manter à frente do Benfica. O rival, que é o segundo colocado, joga em casa, no domingo, contra o Rio Ave, outro que não faz grande campanha.

Confiando nos gols do sueco Gyökeres, vice-artilheiro da competição, o Sporting tem neste jogador também o líder de assistências, com oito. Assim, a dupla infernal com Gonçalo Inácio promete voltar a balançar as redes neste fim de semana. O ataque do Sporting é o segundo melhor do campeonato, ficando atrás apenas do Braga, que tem o congolês Simon Banza como artilheiro geral, com 14 gols.

CAMPEONATO PORTUGUÊS – 17ª RODADA

Sexta-feira (12/1)

Portimonense 1×0 Farense

Sábado (13/1)

Casa Pia x Famalicão – 12h30

Chaves x Sporting – 15h

Estoril x Moreirense – 17h30

Domingo (14/1)

Gil Vicente x Estrela Amadora – 12h30

Benfica x Rio Ave – 15h

Vizela x Boavista – 15h

Porto x Braga – 17h30

Segunda-feira (15/1)

Vitória de Guimarães x Arouca – 17h15

