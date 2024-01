Nos pênaltis, Corinthians despacha Guarani e avança na Copinha

Corinthians elimina o Guarani e segue na Copinha - (crédito: Foto: Twitter @Corinthians) Jogada10 Jogada10

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians deu mais um passo rumo ao 11º título, afinal, eliminou o Guarani, nos pênaltis, na segunda fase da Copinha. No tempo normal, 2 a 2. Depois, 5 a 4 para o Timão nas penalidades. Higor e Pedrinho marcaram para o Timão, enquanto Rafael e Bruninho fizeram os tentos da equipe de Campinas.

O jogo, vale lembrar, foi disputado no Estádio Bento de Abreu, em Marília, no interior paulista. Mais cedo, aliás, o time da cidade perdeu de 5 a1 para o Atlético-GO. Assim, Dragão e Corinthians vão se enfrentar na terceira fase, que antecede as oitavas de final. A grande decisão está marcada, como é a tradição, para o dia 25 de janeiro. O próximo confronto do Timão, inclusive, ainda não tem data marcada.

O Corinthians abriu o placar aos 8 do primeiro tempo, afinal, Higor aproveitou rebote do goleiro em cobrança de escanteio. O Guarani, porém, empatou no lance seguinte, com Rafael marcando de cabeça em contra-ataque. Aliás, não demorou muito para o Timão ficar novamente à frente, com Pedrinho em finalização da entrada da área.

O Timão apertou bem para matar o jogo logo, mas quem marcou foi o Guarani, aos 45, com Bruninho de fora da área. Quatro minutos antes, GH foi expulso para o Corinthians, e Nicolas saiu para o Bugre. Aos 48, Léo Maná marcou para o Corinthians, mas o gol foi anulado. Assim, as penalidades estavam confirmadas.

Nos pênaltis, Léo Maná, Bidon, Thomas Lisboa, Bahia e João Pedro Thoca marcaram para o Corinthians. Já do lado verde, Eliseu, Bruninho e Marcelinho fizeram, Jota perdeu e Vitinho converteu.