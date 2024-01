Costa do Marfim x Guiné-Bissau: onde assistir, escalações e arbitragem

Último treino da Costa do Marfim antes da estreia - (crédito: Foto: Divulgação/FIF) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para a Copa Africana de Nações. Afinal, neste sábado, o principal torneio de seleções do continente africano começa. Na abertura da competição, a Costa do Marfim, país-sede, encara Guiné-Bissau pelo Grupo A. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Olímpico Alassane Ouattara, em Abidjã, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão no Bandplay, no Band.com.br e no YouTube do Esporte na Band a partir das 17h (de Brasília). Como chega a Costa do Marfim Sede da competição, a Costa do Marfim busca o tricampeonato do torneio. Os Elefantes, como são conhecidos os comandados de Jean-Louis Gasset, têm nomes importantes como Kessié, Fofana e Haller. O último, contudo, não deverá jogar por conta de uma lesão. Como chega o Guiné-Bissau Em ascensão nos últimos anos, Guiné-Bissau chega para sua quarta participação consecutiva no torneio de seleções. Os Djurtus, entretanto, buscam a primeira classificação ao mata-mata. O time de Baciro Candé não é um dos favoritos, mas quer surpreender. COSTA DO MARFIM X GUINÉ-BISSAU Copa Africana de Nações – Primeira rodada – Grupo A

Data e horário: 13/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Alassane Ouattara, em Abidjã (CDM)

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Aurier, Diomandé, Ndicka e Konan; Kessié, Seko Fofana e Sangaré; Krasso, Boga e Jonathan Bamba. Técnico: Jean-Louis Gasset

GUINÉ-BISSAU: Jonas Mendes; Candé, Sori Mané e Marcelo Djaló; Carlos Mané, Alfa Semedo, Cassama, Mauro Rodrigues e Quizera; Gano e Mama Baldé. Técnico: Baciro Candé

Árbitro: Amin Mohamed Omar (EGI)

Assistentes: Mahmoud Ahmed Kamel (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)

Árbitro: Amin Mohamed Omar (EGI)

Assistentes: Mahmoud Ahmed Kamel (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)

VAR: Mahmoud Zakaria Elbana (EGI)