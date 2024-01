São Paulo bate Ceará, nos pênaltis, e avança à 3ª fase da Copinha

São Paulo busca o ataque no duelo contra o Ceará - (crédito: Foto: Reprodução/SporTV) Jogada10 Jogada10

Nesta sexta-feira (12/1), o São Paulo enfrentou o Ceará, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O duelo pela segunda fase da Copinha SP teve equilíbrio, mas com os são -paulinos perdendo boas chances nos acréscimos de cada etapa. No tempo normal, 1 a 1. O Tricolor saiu na frente com o ganense Faisal. Mas os cearenses empataram num golaço de Caio Rafael. Assim, a decisão foi para os pênaltis. Enfim, deu São Paulo, 4 a 2.

Com isso, o São Paulo se qualificou para enfrentar, neste domingo, a Ferroviária, que eliminou o Gama, por 3 a 2, de virada. Curiosamente, dos 14 jogos desta sexta-feira, sete foram decididos nas penalidades. Além do São Paulo, avançaram nas cobranças: Athletico-PR, Coimbra-MG, Corinthians, Tiradentes-PI, CRB e América-MG.

Veja aqui os times participantes da Copa São Paulo de 2024

Equilíbrio marca o duelo

O primeiro tempo começou equilibrado, com os cearenses melhores em campo até os 20 minutos, quando o Tricolor paulista passou a impor mais o seu jogo e aparecer no ataque. O Ceará abusou das faltas e isso também foi uma arma para o time chegar próximo da área. Contudo, com poucas chances claras de gol. Entretanto, nos acréscimos, veio a grande chance do São Paulo na etapa. Ryan limpou a jogada pela direita e chutou. A zaga rechaçou como deu, mas a bola voltou para o São Paulo e mais uma vez Ryan recebeu e chutou rente à trave.

O placar saiu do zero aos nove minutos. O zagueiro Yago tinha a bola dominada para o Ceará. Mas perdeu para Ryan. A sobra ficou com Faisal, pela esquerda. O atacante limpou a marcação, cortou para o meio e bateu rasteiro no canto direito de César. São Paulo 1 a 0. Atrás do placar o Ceará foi para a frente. Quase marcou aos 21, numa cabeçada de Kadu após cruzamento de Zé Neto. Entretanto, empatou aos 23 quando Caio Rafael triangulou com Zé Neto, driblou Iba e chutou para fazer um golaço.

Deu São Paulo nos pênaltis

Nos acréscimos, o São Paulo quase chegou ao gol. Caio Matheus recebeu na área, desmarcado, mas chutou em cima do goleiro Cesar. Na sobra, Paulinho chutou e a zaga do Ceará rechaçou. Assim, decisão por pênaltis, quando o São Paulo venceu por 4 a 2. Afinal, Daniel perdeu para o Ceará, praticamente atrasando para o goleiro, e João isolou. A bola quase saiu do estádio. Caio Matheus perdeu para o Tricolor.

CEARÁ 1X1 SÃO PAULO (nos pênaltis, São Paulo 4 a 2)

2ª fase da Copa São Paulo

Data: 12/1/2024

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

CEARÁ: César; Zé Neto, Yago, Jonathan e Kauã; João, JV (Braian, 21’/2ºT) e Caio Rafael (Fabricio Moura, 27’/2ºT) ; João Victor (Daniel, 17’/2ºT), Kadu e Pablo (Fernando, 17’/2ºT). Técnico: Alyson Henry

SÃO PAULO: Leandro Mathias; Igor Teixeira (Igão, 35’/2ºT), Lucas Loss, Kauê e Negrucci; Iba Ly, Palmberg (Guilherme Batista, 35’/2ºT), Luiz Henrique (Henrique, 22’/1ºT e, depois, Paulinho, 26’/2ºT) e Guilherme Reis; Faisal (Mateus Amaral, 26’/2ºT) e Ryan Lucas (Caio Matheus, 26’/2ºT). Técnico: Menta

Gols: Faisal, 9’/2ºT (0-1); Caio Rafael, 23’/2ºT (1-1)

Arbitro: João César Ferreira da Silva Júnior

Auxiliares: Diogo Cruz Freire e Juliana Vicentin Esteves

Cartões Amarelos: Yago, Jonathan, João (CEA); Kauê, Negrucci, Palmberg, Caio Matheus (SAO)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.