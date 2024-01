Candangão: Podcast CB Esportes entrevista presidente da Federação do DF

O diretor de Competições da Federação do DF, Márcio Coutinho (E) e o presidente Daniel Vasconcelos falaram sobre o Candangão 2024 - (crédito: Wanderlei Pozzembom /CB/D.A Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Campeonato do Distrito Federal está de volta. O esquenta para a abertura da 65ª edição do torneio rolou no estúdio do Correio Braziliense na gravação do Podcast CB Esportes. No programa especial, os jornalistas Danilo Queiroz e Marcos Paulo Lima receberam o presidente da Federação do DF, Daniel Vasconcelos, e o diretor de Competições da entidade, Márcio Coutinho, o Careca.

Entre os assuntos debatidos na entrevista, a compra dos direitos do nome da competição pela terceira temporada consecutiva, a mudança na tabela da premiação com as inclusões do vice e do terceiro colocados e a possibilidade de homenagem a Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu há uma semana e foi sepultado no último domingo, aos 92 anos.

A volta dos torcedores aos estádios, a inspeção de segurança nas arenas aprovadas e a definição dos direitos de transmissão da competição em streaming também constam na pauta. Os convidados recordam edições marcantes do Candangão.

Disputado de maneira amadora desde 1959, antes mesmo da inauguração de Brasília, o Candangão será disputado pela 65ª vez no ano que em que a capital do país completará 64 anos, em 21 de abril. Atual campeão, o Real Brasília defenderá o título. Times emergentes como o Capital sonham com a conquista inédita. O tradicional Gama defende a hegemonia, porém vê o Brasiliense cada vez maior no retrovisor.

Antes de a bola rolar, o Correio Braziliense publicou um Guia do Candangão 2024 para você saber tudo o que vai rolar no torneio a partir deste sábado.