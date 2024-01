Atlético x Sfera: Onde assistir, escalações e arbitragem

Garotos do Galinho fazem boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 - (crédito: Foto: Bruno Sousa / Atlético) Jogada10 Jogada10

Os garotos do Atlético voltam a campo pela Copa São Paulo, neste sábado (13/1), às 19h15 (de Brasília). O adversário nesta segunda fase da competição será o time paulista do Sfera, no Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba (SP).

O encontro, aliás, marca a primeira partida da história entre Galo e o clube paulista. O Sfera faz sua primeira participação na Copinha e já surpreende, afinal, foi o segundo colocado no Grupo 17, com seis pontos. O Galo ficou em segundo no Grupo 18.

Onde assistir

A partida da noite deste sábado será transmitida pelo SporTV a partir das 19h15 (de Brasília).

Como chegam Atlético e Sfera

Os garotos do Galinho, afinal, também fazem boa campanha na competição. Aliás, o Atlético faz sua melhor campanha desde 2015. Até agora são nove pontos, 100% de aproveitamento. Mas o técnico Guilherme Dalla Déa não terá um de seus principais jogadores. O meia Yan sente o musculo posterior das duas coxas e está vetado. Já o Sfera entrará em campo com força máxima.

ATLÉTICO-MG X SFERA

2ª fase da Copa São Paulo-2024

Data e horário: 13/1/2024, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, Santana do Parnaíba, (SP).

ATLÉTICO-MG: Robert; Vitor Gabriel, Daniel Borges, Renan e Zé Phelipe; Léo Santos, Caio Maia, Jadson e Caio Ribas; Athyrson e João Rafael. Técnico: Guilherme Dalla Déa.

SFERA: William; Carlos Eduardo, Rafael Ribeiro, João Bandaró e Caio Ramalho; João Paulo, Icaro, Murilo Tostes e Ramon; Guilherme Mansano e Guilherme Rocha. Técnico: Miguel Pila

Árbitro: Vinícius Bettio

Auxiliares: Tatiane Sacilotti e Vladimir Nunes da Silva

