Vasco rescindirá com patrocinadora máster e mira acordo de R$ 45 milhões

Parceria perto do fim! O Vasco encaminhou a rescisão com a sua patrocinadora máster, a PixBet, o clube entende que precisará valorizar a sua marca nesta temporada. E que o atual acordo está abaixo do valor considerado ideal. Assim, a diretoria se reuniu com os executivos da empresa. Mas não houve um consenso. Dessa forma, optou por avançar no processo para finalizar a parceria. O atual vínculo com a casa de apostas expira em dezembro de 2024. A logomarca da empresa não está mais sendo exposta nos uniformes da equipe.

O Cruz-Maltino chegou a anunciar oficialmente a chegada do zagueiro Robert Rojas, nesta sexta-feira (12), com a exibição da logo da PixBet. Contudo, o clube apagou a postagem e a republicou sem a marca da empresa. A intenção da diretoria é fechar um patrocínio máster que renda pelo menos R$ 35 milhões. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa já há tratativas evoluídas para ter uma nova parceria.

Ainda de acordo com outro profissional, Fábio Azevedo, a concorrente da PixBet, a Esportes da Sorte é a provável substituto. A propósito, esse patrocínio renderá R$ 45 milhões por ano ao Vasco.

Atritos entre Vasco e Pixbet

Um dos fatores que causou atrito na relação entre o clube e sua patrocinadora máster foi a extensão contratual com o Flamengo, seu maior rival. Além do consequente aumento de investimento da casa de apostas de R$ 85 milhões pelos próximos dois anos. Esta era a maior quantia de um patrocínio no futebol brasileiro. Até que o Corinthians chegou a um acordo com a ‘VaideBet’ por R$ 120 milhões anualmente.

Esta quantia paga ao arquirrival é quase quatro vezes superior ao que empresa pagava ao Vasco. Afinal, na extensão do acordo entre o Gigante e empresa, selado no início de 2023, o investimento era de R$ 22 milhões por duas temporadas.

