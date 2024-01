Corinthians recua na negociação por Aboubakar

Corinthians recua na negociação por Aboubaka - (crédito: Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) Jogada10 Jogada10

O Corinthians estava interessado na contratação de Vincent Aboubakar, do Besiktas. No entanto, os valores salariais pedidos pelo atacante assustaram aos dirigentes alvinegros. O clube, dessa forma, optou por não dar seguimento às negociações. A informação é do UOL.

Interesse do Corinthians por Aboubakar

Aboubakar havia sido oferecido ao Corinthians há semanas. O atacante ficou afastado do Besiktas em dezembro de 2023 por conta de uma doença inverídica. O camaronês alegou na época que estava indisposto e não poderia participar dos compromissos, mas na verdade estava pretendendo realizar um implante capilar.

Assim, Aboubakar não vive um bom momento no Besiktas. O atacante ficou marcado negativamente depois do episódio e acabou sendo oferecido nesta janela de transferências. O Corinthians demonstrou interesse, mas decidiu recuar nas conversas. O fato do camaronês ter trabalhado ao lado de Mano Menezes em 2021 foi um fator positivo na época.

Além do Besiktas, Aboubakar também teve passagens por Porto e Al-Nassr. O atacante já participou de convocações para Camarões e participou das Copas do Mundo de 2018 e 2022. Foi dele o gol da vitória de Camarões sobre o Brasil, por 1 a 0, no Mundial do Qatar .

Além do pouco espaço no Besiktas, Aboubakar vivenciou uma situação triste neste sábado (13). O atacante acabou sofrendo uma lesão grave no treino do Camarões e provavelmente vai ficar de fora da Copa Africana. O centroavante foi artilheiro da competição em 2021, com cinco gols marcados em sete jogos.

Apesar da recuada por Aboubakar, os dirigentes alvinegros seguem interessados em um atacante para 2024. O Timão vem estudando nomes no mercado e tem agido com cautela nas negociações. A janela de transferências do Brasil se encerra somente no dia 7 de março.

