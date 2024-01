Grêmio acerta empréstimo de Gabriel Silva ao Inter de Limeira

Meia do Grêmio é emprestado ao Inter de Limeira - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Jogada10 Jogada10

Gabriel Silva está fora dos planos do Grêmio para 2024 e vai ser emprestado ao Inter de Limeira. A ideia é que o meio-campista dispute somente o Campeonato Paulista. Portanto, o contrato do jogador no novo clube é válido até dia 31 de março. A informação é do repórter Kaliel Dorneles.

Assim, Grêmio e Inter de Limeira dividirão os custos com Gabriel Silva nestes primeiros meses do ano. O meio-campista tem contrato com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2025, mas está sem espaço em Porto Alegre. O jogador, dessa forma, foi oferecido para alguns clubes nesta janela de transferências.

Aliás, Gabriel Silva esteve emprestado ao Coritiba em 2023. O meio-campista, por outro lado, disputou apenas quatro jogos no Brasileirão e atuou por somente 88 minutos em campo. O Coxa tinha opção de compra fixada no término do contrato, mas optou pela não permanência do jogador.

Aliás, Gabriel Silva é cria das categorias de base do Grêmio e estreou profissionalmente em 2022, mas acabou perdendo espaço no clube em 2023. Além do meio-campista, os dirigentes tricolores se desfizeram de outros sete nomes em 2024: Ferreira, Guilherme, Luís Suárez, Bruno Alves, Luan, Iturbe e Gustavinho.

