VP do Flamengo fala sobre renovação de Gabigol: ‘A gente vai resolver’

Depois das entrevistas de Bruno Henrique e De La Cruz no Ninho do Urubu, Marcos Braz e Bruno Spindel permaneceram na sala de coletiva para responder perguntas da imprensa. O vice-presidente de futebol, dessa forma, comentou sobre a situação contratual de Gabigol no Flamengo. O atacante tem vínculo no clube até dezembro de 2024.

Renovação de Gabigol

“Após os títulos de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar da situação que está em curso. Ele tem um ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso”, disse Braz.

“Na parte esportiva, é redundância falar. Ele chegou questionado, mas deu super certo. É ídolo do Flamengo. Eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido. O Gabriel vai estar aqui de coração, como ele já está. Qualquer tipo de questionamento dos empresários, em que se está demorando mais ou menos, a gente vai resolver com eles”, completou Braz.

Fica no Flamengo?

Assim, Flamengo e Gabriel ainda não conseguiram acertar uma renovação de contrato. O atacante é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro, mas perdeu espaço depois das más atuações em 2023. O camisa 10 tem mais um ano de vínculo no clube e, desse modo, pode estar vivendo seus últimos momentos no Rio de Janeiro.

Aliás, Gabriel está no Flamengo desde janeiro de 2019 e completou cinco anos de clube na última quinta-feira (11). O atacante conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas durante este período. Apesar da indefinição contratual, é um dos grandes nomes da história da instituição.

