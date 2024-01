Como estavam Jeffinho e Savarino? Veja o desempenho dos reforços do Botafogo

Jeffinho não brilhou no Lyon e está de volta ao Botafogo - (crédito: Foto: Arthur Barreto/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo investiu na contratação de dois novos pontas para reforçar o time em 2024. Jeffinho e Savarino receberam a aprovação da torcida alvinegra nas redes sociais, mas como realmente eles chegam ao clube? Afinal, disputaram ligas de níveis diferentes e têm números recentes opostos. Veja abaixo uma análise completa do Jogada10 sobre a fase da dupla de atacantes.

A primeira questão é: independentemente da moral, não terão vida fácil para superar a concorrência de Júnior Santos e Victor Sá. Ambos, aliás, tiveram bons momentos em 2023, principalmente durante a fase fantástica da equipe no primeiro turno do Brasileirão. Por outro lado, Luis Henrique e Carlos Alberto deixaram o Glorioso e abriram a lacuna no setor.

Jeffinho: mais forte e com poucos jogos

Maior venda da história do Botafogo, Jeffinho deixou saudade. Ainda mais porque sempre se manifestou com carinho pelo clube, vibrando com vitórias, como no clássico contra o Flamengo, em maio. O ponta foi a grande revelação de 2022 e a terminou talvez como o melhor jogador do time de Luís Castro. No Lyon, porém, não teve o mesmo sucesso. Foram apenas 21 partidas (de 39 possíveis), quase sempre entrando no segundo tempo. Dessa forma, contribuiu com apenas três gols e uma assistência.

Um dos fatores que o atrapalhou foi o corpo franzino. Aos poucos, os franceses fizeram um trabalho de fortalecimento com Jeffinho para se impor e ganhar mais divididas, mas sua minutagem, na realidade, diminuiu na primeira metade da atual temporada europeia. Assim, o caminho que John Textor, dono dos dois clubes, encontrou foi levá-lo de volta para o Botafogo.

Números de Jeffinho no Lyon:

21 jogos, 3 gols e 1 assistência

Temporada 2022/2023: 498 minutos em 11 jogos (time fez 21 jogos)

Temporada 2023/2024: 304 minutos em 10 jogos (time fez 18 jogos)

Segundo o portal “ge”, o atacante ganhou seis quilos (o peso passou para 60kg para 66kg) desde sua passagem por General Severiano, fruto deste esforço extracampo. O estilo, no entanto, permanece o mesmo: muita velocidade e qualidade no drible. Se não o suficiente para o Lyon, que amarga a zona de rebaixamento na Ligue 1 e vive um processo emergencial de reformulação, o Alvinegro espera que Jeffinho possa ajudar muito, especialmente na Libertadores. Afinal, a competição surge como o maior desafio do Botafogo em 2024.

Savarino: brilho, camisa 10 e valorização

Por outro lado, o outro Jefferson, este nascido na Venezuela, viveu um ano de consagração na MLS. Aos 27 anos, teve sua melhor fase pelo Real Salt Lake, que também havia defendido antes da passagem pelo Atlético-MG. Foram 34 jogos e 2023, com 15 participações diretas em gols. por sinal. Mesmo sendo ponta de velocidade, Savarino gosta de entrar na área e concluir. Assim, balançou as redes 11 vezes. Isso é, por exemplo, mais do que Jeffinho, de 24 anos, em toda a carreira profissional.

“Foi, sem dúvida, o maior jogador do time, seguido de perto do colombiano Diego Luna. Seu estilo agressivo pela ponta foi decisivo em vários momentos. Muitos até questionavam quanto tempo ele duraria no clube, já que tem potencial para estar em algumas das melhores ligas do mundo. Só teve um atrito interno, que foi resolvido”, disse o jornalista Brian Cock, do portal ‘MLSMultiplex’, sobre um post do clube no ‘X’ (antigo Twitter) que desagradou Savarino e causou um interesse do Palmeiras.

O Salt Lake se classificou em quinto lugar na Conferência Leste e foi eliminado nas quartas de final. Com um time sem estrelas, o novo reforço do Botafogo foi não só o camisa 10, mas a principal referência técnica e ofensiva. Com isso, chega ao Glorioso com status de maior contratação desta janela de transferências. A SAF segue atrás, entretanto, de mais uma fera para o setor ofensivo e já fez propostas por Cristian Medina, do Boca Juniors, e Benjamín Rollheiser, que saiu do Estudiantes para o Benfica.

Números de Savarino no Real Salt Lake:

Em 2023: 15 participações em gols em 34 jogos

Em 2022: 12 participações gols em 20 jogos

Quase 4 mil minutos em campo

Pela Venezuela, o atacante também atravessa momento especial. Afinal, a seleção Vino Tinto ocupa a quarta posição nas Eliminatórias da Copa de 2026 e começa a criar esperança de se classificar para o Mundial pela primeira vez. Savarino garantiu um gol e uma assistência em 2023. Inclusive, entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Brasil, na Arena Pantanal.

Bem fisicamente e com ritmo de jogo, deve estar pronto para estrear no Campeonato Carioca tão logo estiver regularizado. A expectativa é a de que isso ocorra para a terceira rodada, contra o Boavista, dia 25. Ele ainda não se apresentou para os treinos em Itu, interior de São Paulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.