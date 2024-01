Inter Miami se reapresenta com Messi e Suárez

Messi, Suárez, Busquets e Alba se reencontram no Inter Miami após parceria de sucesso no Barcelona - Foto: Divulgação/@InterMiamiCF - (crédito: Foto: Divulgação/@InterMiamiCF) Jogada10 Jogada10

O elenco do Inter Miami se reapresentou na manhã deste sábado (13) para dar início aos trabalhos de preparação para a temporada 2024. Dentre os destaques da equipe, a presença do atacante Luis Suárez foi a novidade no time comandado pelo técnico Tata Martino. O ex-jogador do Grêmio é o principal reforço do time nesta janela de transferências e o uruguaio se reencontrou com Messi, Busquets e Jordi Alba, todos ex-companheiros de Barcelona.

Suárez foi anunciado como reforço do Inter Miami em dezembro, após uma excelente temporada no Grêmio, onde marcou 29 gols e fez 17 assistências em 54 jogos. Segundo a imprensa uruguaia, o camisa 9 receberá um salário quatro vezes menor do que recebia no clube brasileiro, que era de cerca de R$ 2 milhões, bancados por patrocinadores. Dessa maneira, no time norte-americano, ele não ocupará a vaga de ‘Designated Player’, ou seja, não ultrapassará o teto salarial estipulado na liga.

Volvió el fútbol ???????? pic.twitter.com/n4pU3BMcgc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024

O Inter Miami tem sete amistosos agendados nas próximas semanas. O clube enfrenta a seleção de El Salvador, em San Salvador, no dia 19 de janeiro, e o Dallas, fora de casa, no dia 22. Além disso, a equipe viajará para a Arábia Saudita, onde enfrentará o Al-Hilal, em 29 de janeiro e o Al-Nassr, em 1º de fevereiro.

A turnê continua na Ásia contra um combinado de jogadores de Hong Kong em 4 de fevereiro e o Vissel Kobe, no dia 7. O último compromisso será contra o Newell’s Old Boys, clube que revelou Messi, em casa, em 15 de fevereiro.

Por fim, a estreia na MLS está programada para 21 de fevereiro contra o Real Salt Lake, no DRV PNK Stadium.

Primeira entrevista coletiva de Suárez no Inter Miami

No mesmo dia em que se reapresentou com o restante do elenco, Suárez comentou sobre sua expectativa para a temporada 2024 no Inter Miami e demonstrou-se entusiasmado pelo “novo desafio”.

“Feliz, contente, um novo desafio. Mas, a melhor palavra que os jogadores devem ter é sonhar, sonhar grande, sonhar é querer ganhar, e por que não sonhar em ganhar os quatro títulos que iremos disputar”, explicou o atacante.

“Feliz, contento, un nuevo desafio.” Suárez talks about his excitement to join the club and his eagerness to help us achieve our goals this season. pic.twitter.com/GNbXiwz9DE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024

