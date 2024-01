Palmeiras x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Palmeiras e Sport se enfrentam neste sábado (13/1), às 17h15, na Arena Barueri, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Invicto na competição, o Verdão, que busca o tricampeonato, chega como o líder do Grupo 24. Já o Leão pernambucano avançou em segundo no Grupo 23. Para não perder nada da partida, clique aqui embaixo e acompanhe, a partir das 16h45, a cobertura da Voz do Esporte, que começa com um pré-jogo com todas as principais informações. E com a bola rolando, não perca a narração vibrante de Ennio Ricanelo.