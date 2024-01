O Santos encara o São Bernardo neste sábado (13/1), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema pela segunda fase da Copinha SP. Na fase de Grupo, o Peixe venceu seus três jogos, terminando em primeiro no Grupo 26. Já o São Bernardo ficou em segundo lugar no Grupo 25. É jogo quente e a Voz do Esporte preparou mais uma tradicional cobertura-raiz para você não perder nada deste duelo. A transmissão começa às 18h45, sob o comando de Diego Mazur, que também narra o duelo.