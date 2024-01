Milan x Roma: onde assistir e escalações

Milan precisa estar com a cabeça no lugar para triunfar - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

Separados na tabela do Campeonato Italiano por dez pontos, Milan e Roma se enfrentam neste domingo (14), às 16h45 (de Brasília), pela 20ª rodada do Calcio. Os rivais iniciam, portanto, a trajetória no segundo turno desta edição do Calcio. A bola rola no San Siro, em Milão, a capital internacional da moda.

Por falar nas passarelas, os times da cidade estão mesmo na moda. O Milan é o terceiro colocado, com 39 pontos. Mas está longe da ponta, que pertence à Internazionale, com 51. Já a Cidade Eterna não anda tão em evidência, afinal, mesmo com suas edificações históricas, tem a Roma apenas na nona colocação, com 29.

Como chega o Milan?

Apesar da boa campanha e de números satisfatórios no Calcio (na Copa da Itália, já caiu fora), o técnico Stepen Pioli conta com uma legião de jogadores no departamento médico. A lista é longa: Tomori, Kalulu, Caldara, Thiaw, Musah, Pobega e Okafor.

Pioli, então, confabulou com seus desgastados botões e chegou à conclusão que deveria mandar a campo a seguinte escalação. A saber: Maignan; Calabria, Gabbia, Hernández e Jiménez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud e Leão.

Como chega a Roma?

A torcida da Roma sabe que não adianta passar na Fontana di Trevi e atirar moedas ali. Afinal, Lukaku e companhia têm a responsabilidade de garantir uma campanha mais digna à Loba. A boa notícia, contudo, é que o técnico José Mourinho conta com força máxima neste fim de semana.

Mou, então, pegou sua vespa, chegou no CT, fitou seu elenco e decidiu. Vai encarar o Milan com: Rui Patricio; Kristensen, Mancini e Huijsen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove e Zalewski; Dybala e Lukaku.

Italiano – Rodada 20

Sábado (13/1)

Genoa 0 x 0 Torino

Napoli 2 x 1 Salernitana

Verona 2 x 1 Empoli

Monza 0 x 2 Inter (placar parcial)

Domingo (14/1)

Lazio x Lecce – 8h30

Cagliari x Bologna – 11h

Fiorentina x Udinese – 14h

Milan x Roma – 16h45

Segunda-feira (15/1)

Atalanta x Frosinone – 16h45

Terça-feira (16/1)

Juventus x Sassuolo – 16h45

