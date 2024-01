Playoffs da NFL começam com reencontros e seis jogos no Wild Card

Eram 32, mas agora restam apenas 14 equipes vivas pelo sonho de conquistar o Super Bowl LVIII. Depois de 18 semanas de temporada regular, os playoffs da NFL começam neste sábado (13/1) para a disputa da fase de Wild Card, uma etapa semelhante às quartas de final de conferência. Os duelos da bateria se estendem até segunda-feira (15/1), com a promessa de grandes jogos e muitos reencontros de velhos conhecidos nas seis partidas do final de semana.

Um desses momentos envolve o atual campeão, Kansas City Chiefs do astro Patrick Mahomes, contra o Miami Dolphins do veloz Tyreek Hill, vencedor do Super Bowl em 2020 pela franquia do Missouri e depois trocado para a Flórida. A defesa forte de um lado enfrenta o ataque potente do outro a partir das 22h de sábado, no Arrowhead Stadium. Antes é vez de Houston Texans e Cleveland Browns abrirem os playoffs às 18h30.

Depois, o domingo (14/1) larga às 18h30 com Dallas Cowboys e Green Bay Packers, protagonistas de uma rivalidade entre os times mais antigos da liga. A dupla se encontra nos playoffs pela nona vez na história, empatando o recorde atual, e em comum dos dois lados está Mike McCarthy, atual comandante do “American Team” e ex-técnico dos Cheeseheads.

A noite terá Detroit e Los Angeles, às 22h. Depois de anos amargando resultados ruins, o Lions venceu a divisão pela primeira vez em três décadas e também quer quebrar o tabu de não ganhar um jogo de playoff desde 1991. Para isso precisam superar o Rams e o quarterback Matthew Stafford, draftado pela franquia de Michigan há 15 anos e trocado por Jared Goff (e escolhas de draft), justamente o atual dono da posição no adversário.

O encerramento da rodada teve uma mudança de planos. Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers estavam marcados para entrar em campo no domingo, mas uma nevasca no estado de Nova York fez a partida ser adiada para às 18h30 de segunda. Depois, às 22h, é vez do Tampa Bay Buccaneers receber o Philadelphia Eagles. Mesmo jogando em casa, o antigo time de Tom Brady chega como azarão, mas do outro lado os finalistas da temporada anterior perderam cinco dos últimos seis jogos. Para potencializar a má fase, o WR A.J. Brown não vai poder jogar por um problema no joelho.

Vencedores das respectivas conferências e favoritos ao Super Bowl, Baltimore Ravens e San Francisco 49ers descansam durante o Wild Card e apenas esperam o adversário para o divisional round, marcado para o próximo final de semana. Confira a seguir o guia do Correio sobre cada partida do começo dos playoffs da NFL.

Houston Texans (10-7) x Cleveland Browns (11-6)

O calouro sensação CJ Stroud e o técnico estreante DeMeco Ryans transformaram o Texans de um time que terminou a temporada anterior com recorde 3-13-1 para em 2023 vencer a divisão e ir aos playoffs. Houston já foi muito além das expectativas, mas quer seguir a “história de Cinderela” para ir ainda mais longe. No entanto, pela frente terá o incansável Cleveland Browns, liderado pelo QB veterano Joe Flacco. O time chega recheado de lesões, sem os titulares das posições de quarterback, running back, LT e RT, mas a defesa com Myles Garrett e Denzel Ward é capaz de deixar a equipe no páreo para vencer. Na regular, o Browns atropelou o Texans por 36 x 22 no NRG Stadium, mas os donos da casa estavam sem Stroud, resta saber se com o jovem a história será diferente.

Data: sábado (13/1), às 18h30

Local: NRG Stadium, Houston

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Kansas City Chiefs (11-6) x Miami Dolphins (11-6)

O ataque liderado por Patrick Mahomes e Travis Kelce não tem mais a potência de antes. Com muitos drops dos recebedores, Kansas City encontrou dificuldades na regular, mas o talento do quarterback e a defesa em alto nível prevaleceram para vencer jogos. Para ganhar dessa vez, é preciso parar o Dolphins, dono do melhor ataque da temporada, com Tua Tagovailoa, Raheem Mostert e Tyreek Hill, velho conhecido dos Chiefs. O problema maior para Miami são os desfalques na defesa, com lesões de Jaelan Phillips e Bradley Chubb, os dois principais pass-rushers do time. As equipes se encontraram na semana 9 para uma partida na Alemanha, e quem levou a melhor foi o Chiefs, por 21 x 14.

Data: sábado (13/1), às 22h

Local: Arrowhead Stadium, Kansas City

Transmissão: RedeTV!, ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Dallas Cowboys (12-5) x Green Bay Packers (9-8)

Dallas brilhou na temporada regular, com Dak Prescott fechando o melhor ano da carreira, CeeDee Lamb imparável e a defesa pegando fogo. O desempenho é mais do que suficiente para fazer o torcedor acreditar que pode encerrar a seca de 28 anos sem um Super Bowl, mas não é a primeira vez nesse período que o time chega dessa forma e colapsa nos playoffs. No Packers, o primeiro ano de Jordan Love como titular saiu melhor que o esperado, mas pode ficar mais ainda se vencer o rival no Wild Card. Green Bay ainda é vulnerável e sabe que é o azarão do confronto, mas como diz o lema: clássico é clássico.

Data: domingo (14/1), às 18h30

Local: AT&T Stadium, Arlington

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Detroit Lions (12-5) x Los Angeles Rams (10-7)

A cidade de Detroit volta a sediar um jogo de playoff desde 1993 e a atmosfera vai ser proporcional à espera. A defesa ainda tem problemas e a juventude do elenco levanta questionamentos, além da capacidade de Jared Goff em assumir a responsabilidade, mas o talento dos dois lados da bola pode ajudar o Lions a superar as adversidades. Mesmo assim, o Rams não vai dar vida fácil ao adversário. O time de Los Angeles começou o ano sem muitas expectativas de playoffs, mas o desempenho de Kyren Williams, Puka Nacua e companhia deixou sonhar. Ou seja, qualidade não falta em nenhuma das equipes, por isso a expectativa da partida ser uma das melhores do Wild Card.

Data: domingo (14/1), às 22h

Local: Ford Field, Detroit

Transmissão: RedeTV!, ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Buffalo Bills (11-6) x Pittsburgh Steelers (10-7)

Mesmo a nevasca que adiou a partida para segunda-feira não deve ser o suficiente para esfriar o Bills. Depois de ver as chances de playoff em risco, a equipe venceu cinco seguidas e chega quente para a pós-temporada. O QB Josh Allen é o principal responsável pela arrancada, mas pode ser uma faca de dois gumes pelo excesso de turnovers, já que foram 18 interceptações na atual edição, um recorde na carreira do jogador. Na tentativa de justamente forçar esses erros do adversário, a defesa do Steelers vai precisar se virar sem TJ Watt e outra série de desfalques, mas o jogo corrido com Najee Harris e Jaylen Warren pode ajudar a gastar relógio e fazer o ataque ficar mais tempo em campo.

Data: segunda (15/1), às 18h30

Local: Highmark Stadium, Buffalo

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Tampa Bay Buccaneers (9-8) x Philadelphia Eagles (11-6)

No começo da temporada seria loucura dizer que Tampa Bay podia vencer Philadelphia nos playoffs, mas o cenário começa a parecer cada vez mais possível. Os Bucs viram o melhor de Baker Mayfield em algumas semanas e conseguiram vencer a divisão, indo bem dos dois lados da bola, mas precisam encontrar a consistência. Enquanto isso, o Eagles começou a temporada 10-1 e depois sucumbiu. Foram cinco derrotas em seis compromissos e os problemas ficaram cada vez mais evidentes, principalmente na defesa. Ainda assim, o talento dos vice-campeões em 2022/23 é favorito para prevalecer, ainda mais se Jalen Hurts (QB) conseguir superar a ausência de A.J. Brown (WR), fora por lesão no joelho.

Data: segunda (15/1), às 22h

Local: Raymond James Stadium, Tampa

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima