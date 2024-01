FMF altera data de clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro no Mineiro

Arena MRV será o palco do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro pela terceira rodada do Campeonato Mineiro - Foto: Pedro Souza/Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético) Jogada10 Jogada10

A Federação Mineira de Futebol (FMF) alterou a data do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O jogo, inicialmente, estava previsto para o dia 4 de fevereiro, mas foi remarcado para o dia 3, às 19h30 (de Brasília), por conta do duelo entre Palmeiras e São Paulo pela Supercopa do Brasil, no Mineirão.

A mudança foi feita com o aval das diretorias de Atlético-MG e Cruzeiro. A Polícia Militar de Minas Gerais não se opôs aos jogos serem realizados no mesmo dia, mas tinha receio de conflitos entre as torcidas organizadas já que se trata de dois clássicos na mesma cidade. Desta forma, a solução foi antecipar o duelo entre Galo e Raposa.

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, que será realizado na Arena MRV, terá 90% da carga de ingresso para a torcida atleticana. Já Palmeiras e São Paulo, no Mineirão, terá carga igualitária de ingressos.

