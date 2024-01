Costa do Marfim abre a Copa Africana vencendo Guiné Bissau

Krasso marcou o gol da vitória marfinense - (crédito: Foto: Issouf Sanogo/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Neste sábado (13), a Copa Africana das Nações começou com a vitória da anfitriã Costa do Marfim sobre a Guiné Bissau, por 2 a 0. O resultado abriu oficialmente a competição deste ano que, entretanto, vale como sendo a de 2023. A partida aconteceu no Estádio Olímpico Alassane Ouattara, em Abidjan, capital marfinense.

Liderada pelo volante Kessié, atualmente na Arábia Saudita mas que jogou muito tempo na Espanha, a Costa do Marfim fez 1 a 0 logo cedo. Foi o próprio meio-campista que tocou para Fofana, que bateu bonito na entrada da área, no ângulo esquerdo do goleiro Djoco. A Guiné Bissau chegou poucas vezes à baliza adversária e o time da casa manteve a vantagem até o intervalo.

Na segunda etapa, a Costa do Marfim deu o golpe de misericórdia sobre a Guiné Bissau quando Krasso entrou pela esquerda da área e bateu cruzado, aumentando o placar. O resultado deixa a equipe na liderança do Grupo A, que ainda conta com Nigéria e Guiné Equatorial, que se enfrentam neste domingo. Aliás, o segundo dia de competições ainda reserva Egito x Moçambique e Gana x Cabo Verde.

