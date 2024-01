Marchesín treina pela primeira vez no Grêmio

Agustin Marchesín treinou pela primeira vez no Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Jogada10 Jogada10

O goleiro Agustín Marchesín treinou pela primeira vez no Grêmio. O jogador, de 35 anos, foi a campo neste sábado, no CT Luiz Carvalho, e iniciou a pré-temporada com o elenco tricolor. O argentino foi contratado sem custos junto ao Celta de Vigo, da Espanha, e assinou por dois anos.

Agustín Marchesín esteve acompanhado dos goleiros no aquecimento e conversou bastante com Caíque. Após realizar treinos específicos, o jogador foi para a academia reforçar a parte física. O presidente tricolor Alberto Guerra acompanhou as atividades no CT Luiz Carvalho.

Revelado no Lanús, da Argentina, Marchesín teve passagens por Santos Laguna e América, do México, além do Porto, de Portugal. O goleiro argentino estava no Celta de Vigo, da Espanha, desde 2022. Ele foi liberado sem custos para acertar com o Grêmio.

