Palmeiras a caminho do tri da Copinha! Eliminou o Sport

O Palmeiras conseguiu furar o forte sistema defensivo do Sport e está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo. O atual bicampeão do torneio venceu os pernambucanos de virada, por 3 a 1, neste sábado (13/1), na Arena Barueri. Assim, se qualifica para enfrentar o Aster, time do Espírito Santo que eliminou o Oeste-SP por 1 a 0.

O Sport saiu na frente com um gol de Marcelo Henrique em falha do goleiro Aranha. Ainda no primeiro tempo o Verdão empatou, com Thalys. Na etapa final, Luighi fez o gol da virada e Allan, nos acréscimos, fechou o placar.

Tudo igual no primeiro tempo

O Palmeiras teve o domínio no primeiro tempo. Buscou o ataque, mas teve dificuldade para sair da boa marcação do Sport. E quando chegou, ganhou escanteios. Porém, nenhum com bom arremate. E saiu atrás. Aos 26, o goleiro palmeirense Aranha saiu da área para dar um chutão numa bola atrasada. Entretanto, pegou mal, espirrando e perdendo a dividida com Pedro Henrique. Assim, a sobra ficou com Marcelo Henrique que bateu por cobertura, de fora da área. Belo gol depois de uma falha feia do arqueiro.

Entretanto, aos 36, no sétimo escanteio do Palmeiras no jogo, Estevão cobrou da direita e Thalys roçou para mandar a bola no gol do Sport, empatando o duelo. Dessa forma, fez justiça no placar.

Virada do Palmeiras

Como ocorreu no primeiro tempo, o Palmeiras foi todo ataque e o Sport muito fechado. O ferrolho quese foi vazado quando Estevão cobrou uma falta pela direita e Davi fez bela defesa. Contudo, aos 23, veio a virada. Um cruzamento de Gilberto pela direita encontrou Luighi sem marcação. O atacante (que assim como Estevão jogou o Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira) só precisou de um toque para vazar o gol de Davi. O Palmeiras seguiu em cima e Estevão quase ampliou: desta vez Davi salvou.

PALMEIRAS X SPORT

2ª fase da Copa São Paulo

Data: 13/1/2024

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Pedro, Leo (Allan, 15’/2ºT), Ian e Cauan (Riquelme, 39’/2ºT); Patrick, Thalys (Juninho, 39’/2ºT) e Estevão; Luighi (Rafael Coutinho, 30’/2ºT), Gilberto (Edney, 30’/2ºT) e Vitor Reis Técnico: Lucas Andrade.

SPORT: Davi; Pedro Lima Matheus Baraka, Nassom e Bruno (Cordeiro, 39’/2ºT); Vitor Gabriel, Gean (Breno, 39’/2ºT)e Arthur Baggio; Marcelo Henrique (Nathanael, 30’/2ºT), Gilwagner (Enzo Vagner, 30’/2ºT) e Kayan (Luiz Henrique, 20’/2ºT). Técnico: Thiago Larghi.

Gols: Marcelo Henrique, 26’/1ºT (0-1). Thalys, 36’/2ºT (1-1); Luighi, 23’/2ºT (2-1)

Árbitro: Lucas Belloti

Auxiliares: Bruno Silva e Raphael Albuquerque

Cartões Amarelos: Baraka, Victor Gabriel, Rafael Coutinho (SPO)

