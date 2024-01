Manchester United x Tottenham: escalações e onde assistir

Jogadores do Manchester United durante treinamento da equipe - Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Dia de jogo grande na Premier League. Neste domingo (14), o Manchester United recebe o Tottenham às 13h30, em Old Trafford, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo entre duas equipes do ‘Big Six’ é um confronto direto por uma das vagas de classificação para as próximas competições europeias.

Como chega o Manchester United

Em mais uma temporada conturbada, o Manchester United tenta se recuperar na Premier League e precisa da vitória neste domingo para diminuir a distância para a parte de cima da tabela. Dessa maneira, os Red Devils aparecem na 8ª posição, com 31 pontos, sendo oito a menos que o próprio Tottenham, primeira equipe dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias. No entanto, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag precisa se recuperar da derrota sofrida por 2 a 1 para o Nottingham Forest na rodada passada.

Além disso, o United não poderá contar com o meia Amrabat, que está a serviço da seleção de Marrocos na Copa Africana de Nações. Mas, a boa notícia é que o goleiro Onana foi liberado pela federação camaronense e se apresentará para a disputa do torneio após o jogo contra o Tottenham. Ou seja, os Red Devils terão o goleiro titular à disposição neste domingo.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham faz uma temporada mais animadora em relação ao seu adversário neste domingo. A equipe vem de quatro vitórias nas últimas cinco rodadas e, desde o início da competição, briga na parte de cima da tabela. Os Spurs aparecem na quinta posição, com 39 pontos, e dependem apenas de suas forças para seguir firme na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Na rodada passada, o clube londrino venceu o Bournemouth por 3 a 1, com gols de Pape Sarr, Son e Richarlison.

Mas, o Tottenham também terá que superar alguns desfalques importantes. Principal nome da equipe, Son faz sua estreia na Copa Asiática na próxima segunda-feira (15) com a seleção da Coreia do Sul, e não estará à disposição em Old Trafford. Além disso, Bissoume e Pape Sarr participam da Copa Africana de Nações pelas seleções do Mali e Senegal, respectivamente, e também desfalcam o Spurs.

Manchester United x Tottenham

21ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 14/01/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Jonny Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Emerson Royal, Van de Ven, Udogie; Skipp, Bentancur; Brennan Johnson, Kulusevski, Werner; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Onde assistir: Star+

