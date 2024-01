Lens x PSG: escalações e onde assistir

Principal jogador da equipe, Mbappé está confirmado para duelo contra o Lens - Foto: Divulgação/@PSGbrasil - (crédito: Foto: Divulgação/@PSGbrasil) Jogada10 Jogada10

Líder do Campeonato Francês em campo. Neste domingo (14), o PSG visita o Lens às 16h45, no estádio Félix-Bollaert, na partida de encerramento da 18ª rodada da Ligue 1. Dessa maneira, o Paris Saint-Germain pode ampliar a vantagem no topo da tabela em caso de vitória fora de casa.

Como chega o Lens

Depois de uma grande temporada em 2022/23, onde chegou a disputar o título do Campeonato Francês com o PSG, o Lens não conseguiu repetir o bom desempenho nesta edição do torneio. No momento a equipe aparece na 7ª posição, com 26 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação para as próximas competições europeias. A diferença para o Reims, em quinto, é de apenas três pontos.

Além disso, o Lens terá uma série de desfalques para o jogo deste domingo por conta da disputa da Copa Africana de Nações. Samed, Mendy, Khusanov, Chilavoguí e Cortéz, todos a serviço de suas seleções, serão ausências diante do PSG.

Como chega o PSG

Por outro lado, o clube de Paris teve sorte e contou com derrotas do Nice e Monaco nesta rodada, vice-líder e terceiro colocado, respectivamente. Ou seja, em caso vitória fora de casa, o PSG pode abrir oito pontos de vantagem para o segundo colocado e disparar na liderança da Ligue 1. No momento, o time comandado pelo técnico Luis Enrique soma 40 pontos em 17 rodadas.

Mas, o PSG também terá problemas em sua escalação devido à Copa Africana de Nações. Hakimi e Lee, a serviço de suas seleções, serão desfalques neste domingo. Além disso, Skriniar, Fabián Ruiz e Nuno Mendes, machucados, seguem fora da equipe.

Lens x PSG

18ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: domingo, 14/01/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: estádio Félix-Bollaert, em Lens (FRA)

Lens: Samba; Aguilar, Danso e Medina; El Aynaoui, Doiuf, Frankowski e Maouassa; Sotoca, David Costa e Wahi. Técnico: Franck Haise.

PSG: Donnarumma; Ugarte, Danilo Pereira, Beraldo e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Soler; Mbappé, Gonlaço Ramos e Dembelé (Asensio). Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: ESPN 3 e Star+

