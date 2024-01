Everton x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Everton e Aston Villa se enfrentam no Goodison Park - Foto: Paul Ellis/AFP - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP) Jogada10 Jogada10

Em situações opostas, Everton e Aston Villa se enfrentam neste domingo (14), às 11h (de Brasília), no Goodison Park, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Os Toffees foram derrotados nos últimos três jogos e tentam reagir para se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Villa busca seguir na briga pela liderança com os gigantes Liverpool e Manchester City.

Onde assistir?

ESPN (TV fechada) e Star + (streaming).

Como chega o Everton?

Após três derrotas consecutivas, o Everton busca reagir no Campeonato Inglês. Em 16º lugar, os Toffees são os primeiros fora da zona de rebaixamento e possuem a mesma pontuação do Luton Town – que é o primeiro dentro. Porém, a missão não é fácil. O adversário é um dos melhores times da temporada e briga pela liderança com Liverpool e Manchester City.

O Everton terá os desfalques de Ashley Young e Dele Alli, por lesões, além de Gueye, que foi convocado para a Copa Africana de Nações. McNeil é dúvida, assim como Doucoure. Este último, no entanto, treinou normalmente durante a semana e está à disposição para o jogo, mas a titularidade não é garantida e depende da comissão técnica.

Como chega o Aston Villa?

Em terceiro lugar, o Aston Villa segue a uma curta distância dos líderes Liverpool e Manchester City. O Villa tenta se manter próximo na briga pela liderança e chega com favoritismo para o jogo, mas terá uma dura missão diante de um adversário pressionado e precisando dar resposta para a própria torcida.

Para o duelo, o Aston Villa terá os desfalques de Buendia, Digne e Mings, por lesões, e Traore, convocado para a Copa Africana de Nações. Nos últimos três jogos, o Villa oscilou com uma vitória, um empate e uma derrota, mas agora o time comandado por Unai Emery pode conquistar o segundo triunfo consecutivo e se consolidar como postulante ao título.

Everton x Aston Villa

21ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: domingo, 14/01/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool, no Reino Unido

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Harrison, Doucoure, Onana, Garner e Danjuma; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres e Moreno; McGinn, Luiz, Kamara e Bailey; Diaby e Watkins. Técnico: Unai Emery

Árbitro: David Coote

VAR: Paul Tierney

