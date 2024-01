Atlético perde para o Sfera e é eliminado da Copinha

O Atlético teve mais posse de bola e volume de jogo, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. O goleiro William, do Sfera, foi o grande destaque. O Galo teve boas oportunidades nos pés de José Phelipe, Mateus Iseppe, João Rafael e Renan Santana, mas não deu sorte. O time paulista, por sua vez, assustava com Guilherme Monsano. Foi ele o responsável pelo contra-ataque que terminou em gol de João Victor, aos 30 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, o Atlético permaneceu com mais volume e levando mais perigo ao gol, mas pecava nas finalizações. Mateus Iseppe teve quatro finalizações nos primeiros 15 minutos, mas parou no goleiro William. Leandro Rodríguez e João Rafael também tentaram, mas não conseguiram evitar a eliminação do Galo na segunda fase da Copinha.