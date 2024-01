Ferroviária x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo reencontra a Ferroviária na terceira fase da Copinha - Foto: Célio Messias / São Paulo FC - (crédito: Foto: Célio Messias / São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

nApós se classificarem com emoção, Ferroviária e São Paulo se reencontram neste domingo (14), às 21h (de Brasília), em Araraquara, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 100% de aproveitamento, o Locomotiva reencontra o Tricolor após o embate na fase de grupos. O vencedor garante vaga nas oitavas de final.

Onde assistir?

SporTV (TV fechada).

Como chega o São Paulo?

Após se classificar nos pênaltis diante do Ceará, o São Paulo tem pela frente um rival local que tem impressionado na Copinha. Os jovens de Cotia reencontram a Ferroviária, algoz da fase de grupos, e buscam escrever um capítulo feliz desta vez. No último encontro, o time do interior paulista venceu por 2 a 1, pela 3ª rodada, e garantiu a liderança.

Como chega a Ferroviária?

Com 100% de aproveitamento, a Ferroviária reencontra o São Paulo na terceira fase da Copinha. Na fase de grupos, o time do interior venceu por 2 a 1, pela 3ª rodada, e assegurou a liderança do grupo. Já na segunda fase, o Locomotiva venceu o Araraquara por 3 a 2. Ao todo, são quatro vitórias em quatro jogos, com 12 gols marcados e apenas três sofridos.

Ferroviária x São Paulo

3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data e horário: domingo, 14/01/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo

Ferroviária: Gabriel; Cleiton, Cauê, Darli e Rhyan; Guillherme, Pedro Lucas e Davis; Henry, Klayver e Pedro Paulo. Técnico: Pablo Fernandez.

São Paulo: Alysson; Melzedeck, Ernandes, Igor e Marcos Sérgio; Paulo Santos, Oliveira e Wellington; João Vitor, Raphael (Faisal) e Ryan Francisco. Técnico: Menta.

Árbitro: Jeferson Silvestrini

Assistentes: Fabio Rogerio Baesteiro e Leonardo Tadeu Pedro

