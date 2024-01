Porto x Braga: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo vale a terceira posição na liga portuguesa - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Porto e Braga entram em campo neste domingo (14) pela sequência da 17ª rodada do Campeonato Português, no Estádio do Dragão. O duelo vale a terceira posição na tabela, já que os portistas somam 35 pontos e os bracarenses, 33. Portanto, caso a equipe visitante vença no Norte, toma para si o lugar mais baixo do pódio, atrás dos líderes Sporting e Benfica.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Star+ (streaming), a partir das 17h15 (de Brasília).

Como chega o Porto

O Porto, que tenta encostar no Benfica (terceiro colocado, com 39 pontos) vai para o jogo com uma baixa importante. O iraniano Taremi está com a seleção de seu país na Copa da Ásia e, portanto, fica fora. Dessa forma, o técnico Sérgio Conceição deve mudar um pouco a equipe. A grande dúvida fica no ataque: o comandante ainda não sabe se escala o filho, Francisco Conceição, ou se dá uma oportunidade para o espanhol Toni Martínez. O certo é que o canadense Eustáquio volta ao meio-campo, no lugar de Varela.

Como chega o Braga

Por outro lado, o Braga vai ao Porto também com uma importante baixa: o congolês Simon Banza está a serviço de seu país na Copa Africana de nações e será desfalque a médio prazo. Sem o artilheiro do campeonato, os bracarenses deverão confiar no retorno de Álvaro Djaló ao time titular. Ele deverá formar o trio de ataque com Rony Lopes e e o espanhol Abel Ruiz. Mas os principais destaques da equipe arsenalista são mesmo os grandes veteranos. Na zaga, José Fonte, campeão europeu com Portugal, já tem 40 anos e volta ao time. O meio-campo conta ainda com a sensação de João Moutinho, nome histórico do Porto e da equipe nacional.

PORTO x BRAGA

Campeonato Português – 17ª rodada

Data e horário: 14/1/2024 às 17h30h (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, no Porto (Portugal)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

VAR: Tiago Martins

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Eustáquio, Nico González e Pepê; Conceição (Toni Martínez), Evanílson e Galeno. Técnico: Sérgio Conceição.

BRAGA: Matheus; Rony, José Fonte, Serdar e Ricardo Horta; Vítor Carvalho, João Moutinho e Zalazar; Rony Lopes, Ruiz e Djaló. Técnico: Artur Jorge.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.