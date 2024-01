Cruzeiro vence Madureira e avança na Copinha

Cruzeiro vence o Madureira e avança para a terceira fase da Copinha - Foto: Divulgação/Cruzeiro - (crédito: Foto: Divulgação/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Raposa venceu o Madureira por 1 a 0, neste sábado (13), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, e garantiu a classificação para a terceira fase da Copinha. O gol da classificação foi marcado por Tévis, no segundo tempo.

O primeiro tempo foi de pouca emoção em Mogi das Cruzes. Cruzeiro e Madureira tentavam explorar os lados com a velocidade, mas não conseguiram produzir lances de perigo. Cauã Coutinho e Cauã Freitas foram os destaques do Tricolor Suburbano, enquanto Arthur, Tévis, Fernando e Vitinho foram os jogadores que mais chamaram a atenção do lado da Raposa. Porém, o zero não saiu do placar.

A dificuldade de conclusão das equipes permaneceu na etapa final. Entretanto, a medida em que o tempo passava e a possibilidade de uma disputa de pênaltis se aproximava, os times começaram a deixar espaços. O Cruzeiro aproveitou e saiu na frente do placar aos 14 minutos, com Tévis, após jogada individual de Fernando pela direita. O Madureira tentou ameaçar no fim, mas sem sucesso.