Vasco acerta com nova patrocinadora master

Vasco acertou com a EstrelaBet como novo patrocinador master - Foto: Reprodução/Kappa - (crédito: Foto: Reprodução/Kappa) Jogada10 Jogada10

O Vasco acertou com uma nova patrocinadora master. Após rescindir com a PixBet, o Cruz-Maltino fechou com mais uma casa de apostas: a EstrelaBet. A nova patrocinadora master pagará R$ 45 milhões anuais fixos, com metas que podem chegar em R$ 55 milhões. O contrato será de dois anos. A informação é do “ge”.

Veja as últimas notícias do Vasco!

A PixBet pagava R$ 22 milhões anuais ao Vasco. A nova patrocinadora pagará mais que o dobro por ano. O clube decidiu rescindir com a empresa anterior por considerar o valor do patrocínio baixo. Vale lembrar que, recentemente, a PixBet se tornou a patrocinadora master do Flamengo por R$ 85 milhões anuais.

Para rescindir o contrato com a PixBet, o Vasco precisou desembolsar R$ 4 milhões. O contrato com a EstrelaBet prevê aditivos de R$ 10 milhões que serão acionados com a quantidade de clientes levados para a casa de apostas. A EstrelaBet também é a patrocinadora master do time de basquete do Vasco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.