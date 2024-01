No primeiro teste de 2024, Vasco goleia seleção local com brilho de Rayan

Payet marcou seu gol no jogo-treino do Vasco deste sábado - (crédito: Fotos: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

A versão 2024 do Vasco fez sua estreia durante a pré-temporada em Punta Del Este, no Uruguai. O time principal derrotou uma seleção local da vizinha Maldonaldo por 4 a 0, com dois gols da joia Rayan. Além do atacante de 17 anos, Payet e Rojas também marcaram.

O paraguaio, apresentado oficialmente horas antes, fez o primeiro, de cabeça. Depois, Rayan balançou a redes após passe do astro francês. Em seguida, o próprio Payet mostrou seu cartão de visitas e fez um golaço de fora da área. Rayan, de novo, fechou com assistência de Serginho. O técnico Ramón Díaz não divulgou a escalação dos dois tempos do jogo-treino.

Auxiliar fala sobre a preparação

O auxiliar Emiliano, filho de Ramón, falou sobre a importância da atividade, disse que o time agradou e mostrou bom futebol, apesar da fragilidade do adversário (veja o vídeo abaixo). A bola rolou no resort de luxo Solanas, que recebe a pré-temporada do Vasco.

Daqui a quatro dias, o Cruz-Maltino inicia sua participação no torneio Serie Río de La Plata, contra o San Lorenzo-ARG. Depois, enfrenta o Deportivo Maldonado-URU, dia 21. Pelo Campeonato Carioca, a estreia também é no dia 18, contra o Boavista. No entanto, uma equipe alternativa, recheada de jovens do sub-20, será escalada. Aliás, o técnico da categoria, William Batista, estará na beira do campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.