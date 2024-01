Bahia acerta a contratação do volante Caio Alexandre

Caio Alexandre é o novo jogador do Bahia - (crédito: Foto: Mateus Lotif/Fortalez EC) Jogada10 Jogada10

O Bahia acertou a contratação do volante Caio Alexandre, que estava no Fortaleza. O jogador, que também estava na mira do Corinthians, ficou empolgado com o projeto do Grupo City e decidiu defender o Tricolor de Aço. Ele se juntará a Everton Ribeiro e Jean Lucas como reforços do clube baiano para 2024.

A ideia do Tricolor de Aço é contar com o jogador já nesta pré-temporada. Vale lembrar que o Bahia vem fazendo sua preparação para 2024 em Manchester. O jogador fez parte dos exames, e a tendência é que assine contrato e viaje para a Inglaterra ainda neste domingo (14).

Aliás, vale ressaltar que o Bahia conseguiu ganhar uma batalha feroz contra o Corinthians nesta disputa. Isso porque o clube paulista realizou uma oferta melhor ao Fortaleza, mas o Tricolor de Aço tinha uma proposta melhor para o jogador. Pesou na decisão do volante o projeto apresentado pelo clube baiano.

Antes da briga entre Corinthians e Bahia, Caio Alexandre esteve muito próximo de acertar com o Palmeiras, rival do Timão. Contudo, após a chegada de Aníbal Moreno, o Alviverde desistiu das negociações. Assim, as conversas ficaram mais fáceis para o clube baiano avançar nas tratativas.

Caio Alexandre, inclusive, não se reapresentou no Fortaleza. Ele tinha contrato de empréstimo do Vancouver ao Leão até 31 de dezembro de 2023, e esse vínculo se encerrou sem a assinatura do novo contrato. Assim, não havia obrigação de reapresentação.

Caio Alexandre está no Fortaleza desde 2022, com 77 jogos disputados, seis gols marcados e seis assistências. Na temporada passada, foi um dos destaques da equipe na campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana.

