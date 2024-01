Flamengo anuncia a contratação da atacante Cristiane

Cristiane é anunciada no Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação/@Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo anunciou, na manhã deste domingo (14), a contratação da atacante Cristiane para o seu time feminino. Aliás, a jogadora já esteve presente na última sexta-feira (12) no CT do clube e já viveu os primeiros momentos como atleta rubro-negra. Ela assinou um contrato válido até o final desta temporada.

O Rubro-Negro se reapresentou na quarta-feira (10) para exames. Cristiane aproveitou para conhecer as dependências do CT e ter o primeiro contato com as novas companheiras. Aliás, a chegada da atacante animou a todos no clube, inclusive um dos principais jogadores do futebol masculino do Flamengo, Gabigol.

Cristiane no Flamengo? pprt? ???? — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 10, 2024

Aliás, para conseguir acertar com Cristiane, o Flamengo precisou vencer a concorrência de Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Visando um 2024 mais forte, o clube da Gávea vem investindo pesado no futebol feminino. Até aqui, o clube anunciou as chegadas de Gabi Barbieri e Djeni, ex-Inter, Glaucia e Naná, ex-São Paulo, e Sorriso, ex-Palmeiras.

Cristiane retornou à Seleção Brasileira em setembro de 2023 depois de dois anos longe das convocações. Ela foi chamada pelo técnico Arthur Elias para os amistosos contra o Canadá. Aliás, a atacante foi artilheira do Brasileirão Feminino em 2022, com 13 gols, mesmo com o Santos, seu ex-clube, fora das fases decisivas.

Por fim, a estreia do futebol feminino do Flamengo na temporada acontece no dia 11 de fevereiro, pela Supercopa do Brasil. Logo depois, a equipe começa a luta no Campeonato Brasileiro, que acontece entre os dias 17 de março e 22 de setembro.

