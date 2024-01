Kannemann deixa treino do Grêmio, mas não é dúvida

Geromel e Kannemann seguem no Grêmio nesta temporada - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Gremio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio treinou na manhã deste domingo sob forte calor em Porto Alegre. Na atividade, uma cena preocupou inicialmente a todos: o zagueiro Kannemann saiu mais cedo de campo. Contudo, o jogador não preocupa para a sequência da pré-temporada.

O defensor deixou a atividade por conta do cansaço acumulado da semana de treinamentos do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho havia combinado com Kannemann que ele iria até o limite e que sairia em seguida, o que de fato ocorreu.

Vale destacar também que o forte calor que tomou conta do Rio Grande do Sul. A sensação térmica pela manhã, na hora do treinamento do Imortal, era perto de 33 graus, o que certamente influenciou para a saída precoce de Kannemann da atividade.

Assim como a temperatura, o treino do Grêmio foi bastante intenso. Após o aquecimento, o grupo de jogadores foi dividido em três equipes para trabalhos técnicos de bola parada, troca de passes e finalização.

Recém-contratado, o goleiro argentino Marchesín fez sua segunda atividade no Imortal e foi bastante elogiado, mostrando boa capacidade de reação e posicionamento, e fazendo boas defesas no treino. Em contrapartida, Cuiabano e Carballo foram desfalques por estarem no departamento médico, assim como Ronald, que não participou por estar com a Seleção Pré-Olímpica.

Em seguida, o técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade em campo reduzido com o elenco, que permanecia dividido em três grupos.

O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho no sábado, dia 20, diante do Caxias, fora de casa.

Kannemann está em sua oitava temporada com a camisa do Grêmio. No Imortal, faturou a Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e seis títulos do Campeonato Gaúcho, todos eles de forma consecutiva.

