Everton e Aston Villa ficam em um apático 0 a 0, pela Premier League

Everton e Aston Villa ficam no 0 a 0

Everton e Aston Villa ficaram no empate sem gols neste domingo (14), no Goodison Park, pela 21° rodada da Premier League. Em uma partida marcada por poucas emoções, as duas equipes pararam nos goleiros Dibu Martínez e Pickford, além da pontaria totalmente descalibrada e protagonizaram uma partida ruim para os seus torcedores. Com o resultado, os Toffes subiram para 17°, mas podem entrar na zona de rebaixamento, em caso de vitória do Luton Town. Por outro lado, os Lions perderam a chance de empatar com líder Liverpool no número de pontos.

VAR e Dibu Martínez evitam os gols no primeiro tempo

A primeira etapa reservou grandes emoções no Goodison Park. Sensação da Premier League até aqui, o Aston Villa começou melhor e até chegou a abrir o placar. Em jogada ensaiada de escanteio, Álex Moreno recebeu na meia lua e acertou o cantinho para fazer 1 a 0. Contudo, no início da jogada, o VAR, após bastante tempo revendo o lance, viu que Bailey estava em posição de impedimento e o tento foi anulado. Na sequência, o atacante jamaicano teve nova chance, mas parou em Pickford. O Everton, mais defensivo, teve suas grandes oportunidades apenas no final do primeiro tempo. Calvert Lewin saiu na cara do gol, mas parou em um milagre de Emiliano Martínez. Na sequência, Garner acertou um lindo chute e obrigou o goleiro argentino a fazer uma nova grande defesa. Entretanto, as duas equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

Segundo tempo sem emoções para Everton e Aston Villa

Já na etapa final, a partida perdeu em emoção. Afinal, o jogo começou a ficar trancado no meio de campo e as equipes começaram a pecar nas finalizações. As duas equipes tiveram chances com Watkins, pelo Aston Villa e Danjuma, pelo Everton, mas ambos chutaram para fora suas oportunidades. Com chances de alcançar o líder Liverpool na tabela, o time visitante se arriscou mais nos minutos finais. Aos 40 minutos, em cruzamento rasteiro na área, Cash apareceu livre para finalizar, mas foi travado no momento exato por Mykolenko. No rebote, Mcginn chutou de primeira e Tarkoswki tirou em cima da linha. Dois minutos depois, o Everton quase abriu o placar. Doucoré apareceu livre, na cara de Dibu Martínez e chutou forte para estufar as redes. Entretanto, o atleta estava em posição de impedimento. Um 0 a 0 ruim para a pretensões das equipes na Premier League.

CAMPEONATO INGLÊS – 21ª RODADA

Sexta-feira (12/1)

Burnley 1×1 Luton

Sábado (13/1)

Chelsea 1×0 Fulham

Newcastle 2×3 Manchester City

Domingo (14/1)

Everton 0x0 Aston Villa

Manchester United x Tottenham – 13h30

Sábado (20/1)

Arsenal x Crystal Palace – 9h30

Brentford x Nottingham Forest – 14h30

Domingo (21/1)

Sheffield x West Ham – 11h

Bournemouth x Liverpool – 13h30

Segunda-feira (22/1)

Brighton x Wolves – 16h45

