Benzema falta a treino e vai pra geladeira no Al-Ittihad

O atacante Karim Benzema voltou a dar problema no Al-Ittihad. Afinal, ele não se reapresentou no clube árabe, na sexta-feira (12/1), nem deu as caras no sábado, irritando Marcelo Gallardo. Por isso, o técnico o deixou fora do time para a viagem a Dubai, onde os jogadores farão os treinos durante a paralisação do Campeonato Saudita. A informação é do jornal espanhol Marca.

A competição nacional árabe está em recesso devido à realização da Copa da Ásia. Assim, depois do treinamento de sábado – com a ausência de Benzema – Gallardo decidiu não convocá-lo para as atividades nos Emirados Árabes.

Torcedores criticam Benzema por má fase do clube

O francês, Bola de Ouro de 2022 como Melhor do Mundo, já havia faltado aos três últimos treinos no ano passado. Desde que chegou ao Al-Ittihad, em julho de 2023, Benzema tem sido alvo de críticas.

Assim, muitos torcedores e jornalistas o consideram um dos principais responsáveis pela fase ruim do clube, que perdeu para o Al-Ahly nas quartas de final do Mundial de Clubes e sofreu uma goleada para o Al-Nassr por 5 a 2. Neste jogo, que marcou um embate entre dois gigantes – Benzema e Cristiano Ronaldo – o craque português arrasou com o rival, marcando 2 dos 5 gols em pleno Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, a casa do Al-Ittihad, na cidade de Jeddah.

As críticas vêm sendo tão intensas que Benzema apagou sua rede social, o que chamou atenção da mídia e ganhou destaque na Espanha. O país europeu acompanha os passos do atleta com interesse. Afinal, ao longo da carreira inteira, Benzema passou apenas quatro anos no Lyon, onde se formou, e o restante foi de sucesso no Real Madrid, onde teve 24 anos de permanência.

