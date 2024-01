Marlon Gomes celebra vitória em jogo-treino, mas avisa: ‘Sempre melhorar’

Brasil sub-23 venceu o Boavista em jogo-treino, neste domingo - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira sub-23 venceu o Boavista por 2 a 1, neste domingo (14), em jogo-treino realizado na Granja Comary. Foi o último teste da equipe de Ramon Menezes, antes de viajar para a Venezuela, onde vai disputar o Pré-Olímpico. A estreia acontece no dia 23, contra a Bolívia. Os gols foram marcados por Marlon Gomes e Bruno Gomes. Wellington Manzoli descontou para a equipe carioca.

Um dos destaques da partida foi Marlon Gomes, volante do Vasco, mas que atuou improvisado na lateral-direita no jogo-treino, fez um dos gols da vitória do Brasil. Após a partida, o jogador não escondeu a felicidade pelo bom desempenho e agora quer o grupo focado no Pré-Olímpico.

“Fico feliz de poder desempenhar individualmente bem. O grupo todo está de parabéns. Feliz pelo gol e pela partida. Agora temos que focar, fazer as últimas sessões de treino e poder viajar tranquilo. Mas essa semana foi importante para todos nós. Conseguimos desempenhar bem, fazer um grande amistoso e como disse agora a pouco, focar na viagem, que se Deus quiser vai dar tudo certo”, disse Marlon Gomes.

Marlon Gomes diz que Brasil tem sempre que estar melhorando

Além disso, o volante ressaltou que a equipe teve uma boa atuação, mas ainda tem coisas para melhorar. Contudo, nada para se alarmar nesta preparação.

“Não é porque a gente ganhou o Sul-Americano que está tudo certo e não é porque perdemos no Mundial que está tudo ruim. Estamos em uma crescente boa. Acho que a gente sempre tem que melhorar. Foi o primeiro amistoso dessa convocação. Acho que foi muito bom. Claro que temos algumas coisas para melhorar, mas teve muitas coisas boas também. Acho que não tem nada para se alarmar, que tem que melhorar urgente, mas lógico que a gente tem que melhorar sempre, cada dia mais e fazer um bom Pré-Olímpico”, completou o volante,

