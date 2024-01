Richarlison deixa o dele no empate do Spurs contra o United

Richarlison é celebrado após fazer um gol para o Tottenham Hotspur contra o United - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Richarlison segue em boa fase. Afinal, neste domingo (14/1), deixou o dele no excelente jogo que Manchester United e Tottenham fizeram um neste domingo (14/1), pela 21ª rodada da Premier League inglesa. No fim do clássico em Old Trafford, 2 a 2. Além de Richarlison, Bentancur marcou para os Spurs. Os gols do United foram de Hojlund e Rashford. O resultado faz o Tottenham chegar aos 40 pontos, em quinto lugar. O United está em sétimo, com 32 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

O jogo marcou a estreia de dois jogadores no Tottenham. Um foi o atacante Timo Werner. O alemão estava no RB Leipzig, mas na semana passada foi contratado por empréstimo pelo clube londrino. Werner defendeu o Chelsea com sucesso entre 2020 e 2022. No ano passado sofreu grave lesão. Sua estreia pelo Spurs foi discreta. Porém, o alemão fez algumas boas jogadas pela esquerda e deu o passe para o gol de Bentancur. O outro foi o zagueiro Romeno Dragusin. Ele pertence ao Bayern/ALE, mas defendia o Genoa/ITA antes de acertar, também por entprestimo, com o Tottenham. Dragusin entrou no fim do segundo tempo.

Richarlison marca, mas United abre vantagem

Em casa, o United começou com tudo. Aos três minutos, Rashford fez grande jogada pela esquerda. Mas foi desmarcado na hora do arremate, por Udogie. Contudo, a bola sobrou para Hojlund qua bateu e fez 1 a 0 para os donos da casa. Apesar de sair atrás em jogo fora de casa, o Tottenham conseguiu se impor. Teve várias jogadas em chuveirnho que quase resultaram em gol, como na cabeçada de Bentancur. Contudo, chegou ao empate aos 18. Pedro Porro bateu escanteio. Richarlison roçou de cabeça e deixou tudo igual.

O jogo seguiu muito intenso. Udogie quase fez gol contra (tentou cortar, mas cabeceou na trave do Tottenham). Aos 39, o United fez mais um. Rashford triangulou com Hojlund, na aréa, e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Vicario. Porém quase que o Tottenham foi para o intervalo com o empate. Após escanteio, Romero cabeceou na trave.

Tottenham empata

Veio o segundo tempo e logo no primeiro minuto o Tottenham empatou. Timo Werner encontrou Bentancur na área e o uruguaio mandou para a rede, 2 a 2. O jogo seguiu intenso e lá e cá, com muitas jogadas ofensivas prõximas das párea. Mas com as defesas conseguindo rechaçá-las. Nos acréscimos, Garnacho cruzou sob medida para McTominay, que cabeceou fora a chance de vitória do United. Enfim, tudo igual em mais um ótimo jogo da Premier League.

CAMPEONATO INGLÊS – 21ª RODADA

Sexta-feira (12/1)

Burnley 1×1 Luton

Sábado (13/1)

Chelsea 1×0 Fulham

Newcastle 2×3 Manchester City

Domingo (14/1)

Everton 0x0 Aston Villa

Manchester United 2×2 Tottenham

Sábado (20/1)

Arsenal x Crystal Palace – 9h30

Brentford x Nottingham Forest – 14h30

Domingo (21/1)

Sheffield x West Ham – 11h

Bournemouth x Liverpool – 13h30

Segunda-feira (22/1)

Brighton x Wolves – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.