Marcos Leonardo marca na estreia, e Benfica vence no Português

O Benfica venceu o Rio Ave por 4 a 1, neste domingo (14), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Português, a última do primeiro turno. Vale lembrar que as Águias saíram perdendo em casa, com gol de Guga. No entanto, a equipe de Lisboa virou com tentos de Di Maria, Antonio Silva, do brasileiro Marcos Leonardo e de João Mário. O ex-atacante do Santos, aliás, estreou na partida.

Com o resultado, o Benfica está na vice-liderança, com 42 pontos, um atrás do Sporting Lisboa, que já jogou na rodada.

Apesar de jogar fora de casa e de ser mais fraco tecnicamente, o Rio Ave começou bem melhor. Afinal, logo aos 8, Fábio Ronaldo invadiu bem a área e rolou na medida para o volante e capitão Guga abrir o placar. O time do interior, então, passou a administrar a vitória, apostando mais em contra-ataques e em erros de passe do Benfica.

Aos 24, por exemplo, o atacante ganês Emanuel Boateng cabeceou com muito perigo, exigindo grande defesa de Trubin. Quatro minutos mais tarde, o troco apareceu, afinal, Rafa Silva arrancou e serviu na medida para o argentino Di Maria igualar.

Benfica vira, e Marcos Leonardo marca em estreia

Apesar do gol sofrido, o Rio Ave não se intimidou e botou duas bolas na trave com cinco minutos do segundo tempo. As finalizações, aliás, saíram dos pés de Boateng e João Graça. A equipe, porém, foi novamente punida. Aos 4, o zagueiro brasileiro Aderlan recebeu amarelo e ficou suspenso do próximo jogo. Nove minutos mais tarde, foi expulso, chamando o Benfica para o ataque.

Aos 15, Di Maria cobrou falta com perigo e praticamente no lance seguinte, o Benfica, enfim, virou o placar, com Antonio Silva. Então, o Rio Ave sentiu o golpe. Assim, ainda deu tempo do estreante Marcos Leonardo marcar de cabeça. Vale lembrar que ele é brasileiro, ex-Santos e tem 20 anos. Nos acréscimos, João Mário deu números finais: 4 a 1.

Próximos compromissos

O Benfica volta a campo agora na próxima sexta-feira (19), quando recebe o Boavista, às 17h15 (horário de Brasília). Já no dia 24 deste mês, os Encarnados recebem o Estoril. Vale lembrar, porém, que este duelo é válido pela semifinal da Taça da Liga. O Rio Ave, por sua vez, visita o Chaves no domingo que vem (21).

