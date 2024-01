Corinthians anuncia a contratação do zagueiro Félix Torres

Corinthians anuncia a contratação do zagueiro Félix Tores - (crédito: Foto: Divulgação/Corinthans) Jogada10 Jogada10

O Corinthians anunciou a contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres. O defensor terá vínculo válido até dezembro de 2027, com 80% dos direitos econômicos ligados ao Timão. Vale lembrar que o sul-americano estava no Brasil desde o último sábado (13), afinal, desembarcou no Brasil para realizar exames médicos e assinar o contrato.

Félix Torres, vale lembrar, foi comprado do Santos Laguna (MEX). A primeira parcela já foi paga, enquanto outras duas serão pagas ainda neste ano, duas no ano que vem e outra apenas em 2026. No somatório das parcelas, o atleta custará US$ 6,5 milhões aos cofres do clube paulista. Na cotação atual, este valor é de aproximadamente R$ 31,5 mi.

O Corinthians, inclusive, anunciou que a multa rescisória do atleta será de R$ 300 milhões para equipes brasileiras e de 100 milhões de euros para times do Brasil. Na cotação atual, aliás, o valor é o equivalente a R$ 531 milhões. O atleta completou 27 anos no último dia 11 de janeiro.

Félix Torres é titular da seleção equatoriana, por onde tem 30 jogos e cinco gols. Ele jogou a última Copa do Mundo como titular e estava no Santos Laguna desde 2019. Anteriormente, ele também defendeu o Barcelona de Guaiaquil e a LDU de Portoviejo, ambos em seu país de origem.

No Timão, Félix Torres deverá compor a dupla de zaga titular com Lucas Veríssimo. O equatoriano chega após as saídas de Gil e Bruno Méndez, dispensados após o fim da temporada de 2023. Vale lembrar que o Corinthians contratou ainda o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo.

