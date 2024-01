Com boa atuação de Giroud, Milan vence a Roma no Italiano

Bove domina a bola com a marcação de Pulisic - (crédito: Foto: ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Sem muitos sustos, o Milan derrotou a Roma por 3 a 1, neste domingo (14), no San Siro. O jogo foi disputado no San Siro e valeu pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, a primeira do returno. Adli, Giroud e Theo Hernández marcaram para os donos da casa, enquanto Paredes, de pênalti, descontou para os romanos.

Com o resultado, o Milan está em terceiro na competição, com 42 pontos, quatro atrás da Juventus e a nove da Internazionale de Milão. Esta já jogou e venceu na rodada, enquanto a Velha Senhora recebe o Sassuolo na terça-feira (16). O G4 tem ainda a Fiorentina, com 34 pontos. A Roma, por sua vez, aparece em nono, com 29. Dessa forma, a vitória milanista alivia a crise no clube, eliminado da Champions League e da Copa da Itália.

O Milan fez valer o peso da camisa e começou melhor, com finalização de Giroud em poucos segundos. Os rubro-negros, inclusive, não demoraram a abrir o placar, afinal, aos 11. Naquele momento, Reinjders tocou para Adli driblou a marcação de Kristensen e chutou da entrada da área. Assim, fez um belo gol no San Siro.

O time da casa seguiu superior em campo, mas sem empolgar, é verdade. Ainda assim, o americano Pulisic teve três boas oportunidades, sendo duas com o pé (uma dentro e outra fora da área) e outra de cabeça. Na reta final, Celic, de dentro da área, exigiu grande defesa de Maignan, do Milan. A Roma, aliás, levou perigo duas vezes da intermediária, em chutes de Paredes e Spinazzola.

A segunda etapa, assim como a primeira, também começou com domínio do Milan, afinal, Giroud marcou aos 11, de cabeça, após assistência de Kjaer, também de cabeça. Aos 20, Calabria chutou uma bola para fora. No minuto seguinte, o lateral-direito derrubou Pellegrini na área. Portanto, pênalti para a Roma, que descontou com Paredes.

A Loba então cresceu na partida e teve boas chances com Lukaku, Llorente e Pellegrini. No entanto, quem deu números finais foi o Milan. Uma pintura, aliás. Theo Hernández tocou para Giroud, que devolveu de letra para o lateral-esquerdo, em uma jogada de franceses. O lateral entrou na área e fez um belo gol.

