Com gol de Salah nos acréscimos, Egito empata com Moçambique

Salah é o principal jogador da seleção do Egito - (crédito: Foto: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Egito e Moçambique estrearam com um empate em 2 a 2 na Copa Africana das Nações, neste domingo (14). O destaque ficou por conta do gol do atacante egípcio Salah, craque do Liverpool, aos 52 do segundo tempo. Aos 2 minutos, aliás, ele já tinha dado assistência para Mostafa Mohamed abrir o placar. No entanto, Moçambique virou com Quembo e Baúque no segundo tempo.

As duas equipes estão no grupo B da competição. Mais cedo, Cabo Verde venceu Gana por 2 a 1. A competição começou no último sábado (13). São seis grupos, todos com quatro seleções. As duas melhores avançam para as oitavas de final, além dos quatros melhores terceiros colocados.

A Copa Africana das Nações, apesar de estar sendo disputada em janeiro, é referente ao ano de 2023. Ela foi adiada de junho e julho do ano passado para agora por conta da preocupação com o calor na Costa do Marfim, afinal, este é o país-sede.

A Copa é bienal, mas como a edição atual é referente a 2023, o ano que vem já terá novamente. Em 2025, as seleções africanas se encontrarão em Guiné. Esta é a 34ª edição do torneio, que tem justamente Egito como o maior campeão, com sete títulos. Depois, aparecem Camarões e Gana, com cinco e quatro títulos, respectivamente.