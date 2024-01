Grêmio sofre para bater o Coimbra e avançar às oitavas da Copinha

Grêmio e Coimbra fizeram um grande jogo. No fim, os gaúchos (de branco) levaram a melhor - (crédito: Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O Grêmio passou maus bocados contra os mineiros do Coimbra, mas conta com o artilheiro Jardiel para evitar tropeços. Neste domingo (14/1) pela terceira fase da Copinha, no Lanchão, em Franca, o time gremista, que vinha com campanha sensacional (quatro jogos, quatro surras), abriu 2 a 0, gols de Igor e Alysson. Mas cedeu o empate aos mineiros, tentos de Carlos Miguel e Amorim. Porém, quando a coisa complicou, Jardiel apareceu e fez o gol do alívio. Nos acréscimos, Gustavo Nunes fechou a duríssima por 4 a 2. Assim, avança às oitavas. Mas o Coimbra, estreante na competição, sai de cabeça em pé. Campanha de time grande.

Assim, está classificado para as oitavas de final e com campanha fantástica, cinco jogos, cinco vitórias, 24 gols a favor, três contra, além os atacantes que são as sensações. Jardiel goleador da Copinha com nove gols e Freddy (com seis).

Grêmio faz 2 a 0, mas o Coimbra empata

O Coimbra mostrou que tem jogadores de qualidade e é bem treinado. Assim, conseguiu jogar de igual para igual contra o forte Grêmio e quase saiu na frente. Afinal, Não o fez graças a uma defesa incrível de Cássio em chute de Lázaro. Já o Grêmio, com jogadores de muita habilidade, foi eficaz. Aos 17, Jardiel chutou para grande defesa de Gabriel, que mandou para escanteio. Mas, na cobrança do corner feita por Gustavo Nunes, Igor cabeceou e fez o primeiro gremista. O Coimbra não se enervou, buscou o empate, mas viu os gremistas ampliarem Aos 32, Alysson recebeu no bico da área pela direita, puxou para a canhota e chutou rasteiro. O goleiro Gabriel chegou na bola, mas não conseguiu evitar o 2 a 0.

No segundo tempo, mais uma vez o Coimbra tentou se impôr. Aos oito, não marcou por pouco. O cruzamento da direita encontrou Carlos Miguel desmarcado na pequena área. Era um erro generalizado da defesa gremista, mas cabeceou para fora. Displicente, os gremistas deixaram o Coimbra gostar o jogo e, aos 15, os mineiros chegaram ao gol. Uma bola espirrada após chuveirinho sobrou para Carlos Miguel. Desta vez, o camisa 10 não desperdiçou. Os gaúchos não conseguiam retomar as rédeas. A bola não chegava ao ataque. E a defesa estava insegura. Aos 26, a surpresa. Um cruzamento da esquerda encontrou Carlos Miguel, que desviou dando um passe para Amorim, também de cabeça, deixar tudo igual, 2 a 2.

Jardiel aparece e decide

O Grêmio parecia perdido em campo. Mas aí apareceu Jardiel. O craque gremista aproveitou um lançamento, entrou na área e foi derrubado. Pênalti que o próprio Jardiel cobrou e recolocou o Grêmio na frente, aos 32 do segundo tempo. Foi seu nono gol na competição, caminhando célere para quebrar o recorde histórico de Sinval (12 gos) E os gaúchos não deram mais moleza para a zebra, ampliando num belo gol de Gustavo Nunes, nos acréscimos.

COIMBRA 2×4 GRÊMIO

Copa São Paulo de Futebol Júnior – Terceira fase

Data: 14/1/2024

Local: Estádio Sócrates Stamato, Bebedouro (SP)

COIMBRA-MG: Gabriel Parra; Antonio Cabral (Tiago Guerra, 39’/2ºT) , Jeffão, Gabriel Piter (Erick, 39’/2ºT) e Gean; Anthony(Matheusinho, 42’/2ºT), Kauan Lindes, João Pedro (Amorim, Intervalo) e Cristian (Dayvisson, Intervalo); Lázaro (Klaiver, 42’1/2ºT) e Carlos Miguel. Técnico: Eduardo Abdo.

GRÊMIO: Cássio; Igor (Cristiano, 38’/1ºT), Lima, Karele (Athos, 20’/2ºT) e Wesley; João Araújo, Kaick (Caio, 38’/1ºT), João Araújo, Cheron (Riquelme, 20’/2ºT) Gustavo Nunes, Alysson (Zé Guilherme, 37’/2ºT) e Jardiel (Lucas, 37’/2ºT). Técnico: Airton Fagundes.

Gols: Igor, 17’/1ºT (0-1); Alysson, 32’/1ºT (0-2); Carlos Miguel, 15’/2ºT (1-2); Amorim, 26’/2ºT (2-2); Jardiel, de pênalti, 32’/2ºT (2-3); Gustavo Nunes, 47’/2ºT (2-4)

Árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

Assistentes: Edson Rodrigues dos Santos (SP) e Samuel Augusto Vieira Paião (SP)

Cartões amarelos: Carlos Miguel, Cristian, Dayvisson (COI); Igor, Kaick, João Araújo, Caio (GRE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.