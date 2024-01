Cruzeiro avança em conversas com Douglas Costa

Douglas Costa está livre no mercado desde outubro, quando deixou o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos - Foto: Instagram/Reprodução - (crédito: Foto: Instagram/Reprodução) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro avançou nas conversas com o atacante Douglas Costa. O jogador, de 33 anos, procurou informações sobre a estrutura de trabalho do clube, do técnico argentino Nicolás Larcamón e da SAF comandada por Ronaldo Fenômeno, segundo informações da “Itatiaia”.

Além de procurar informações sobre o Cruzeiro, Douglas Costa também teve contato com jogadores. O atacante já trabalhou com três nomes do atual elenco celeste: o lateral-direito Wesley Gasolina e os meias Lucas Silva e Fernando Henrique.

O Cruzeiro também acredita na boa relação de Douglas Costa com Ronaldo Fenômeno para chegar a um acordo. O atacante está livre desde outubro, quando encerrou a passagem de um ano e três meses pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Além do Cruzeiro, o Santos também demonstrou interesse em Douglas Costa. O jogador ainda é alvo do futebol dos Emirados Árabes Unidos.

