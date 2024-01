William Batista assume Vasco após eliminação na Copinha

William Batista vai comandar o Vasco nos primeiros jogos do Campeonato Carioca de 2024 - Foto: Matheus Lima/Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

O técnico William Batista se apresentou neste domingo (14) para a pré-temporada do Vasco. O treinador do sub-20 foi escolhido com aval do técnico Ramón Díaz e do auxiliar Emiliano Díaz para comandar o time nos primeiros jogos do Carioca contra Boavista e Sampaio Corrêa, nos dias 18 e 21 de janeiro, respectivamente.

O Vasco encerrou a participação na Copinha com a derrota diante do Vitória neste último sábado (13). William Batista possui a confiança do técnico Ramón Díaz e do auxiliar Emiliano Díaz. O Cruz-Maltino disputará as primeiras rodadas com o time reserva por conta da participação no torneio Série Río de La Plata, no Uruguai.

O elenco principal do Vasco enfrenta o San Lorenzo, da Argentina, no dia 18, e o Deportivo Maldonado, do Uruguai, em 21, pelo torneio Série Río de La Plata. Já o time reserva realiza a pré-temporada no Rio de Janeiro e estreia no Carioca contra o Boavista, dia 18, às 19h30 (de Brasília), em São Januário.

Vitória em jogo-treino

Já sob o comando de William Batista, o Vasco venceu o Porto Real, neste domingo (14), por 4 a 0, em jogo-treino, no CT Moacyr Barbosa. Foi o primeiro teste da equipe que disputará os primeiros jogos do Carioca. O argentino Orellano foi o destaque e marcou um dos gols. Patrick de Lucca, Barros e Bruno Lopes completaram o placar. Os jogadores que disputaram a Copinha foram poupados, afinal, jogaram sábado.

