Copinha: Em jogo dramático, São Paulo vence Ferroviária. Rumo às oitavas!

O São Paulo foi à forra contra a Ferroviária e está nas oitavas de final da Copinha. Na noite deste domingo (14/1), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o Tricolor fez 2 a 1 no time da casa. Dessa forma, garantiu vaga na próxima fase e vingou a derrota para o rival, pelo mesmo placar, na fase de grupos. O jogo foi bem equilibrado. O São Paulo saiu na frente com um golaço de Guilherme Reis, no primeiro tempo. Na etapa final, Diego empatou para a Ferroviária. Mas Palmberg recolocou os são-paulinos na frente.

Nas oitavas, o adversário do São Paulo será o Novorizontino, que bateu o Tiradentes-PI por 3 a 0, também neste domingo.

São Paulo em vantagem

Na primeira etapa, os times mostraram bom futebol. O São Paulo com boas tramas em passes curtos e a Ferroviária com contra-ataques. A equipe da casa teve as duas primeiras grandes chances. Aos 17, o goleiro Leandro foi cobrar uma falta no ataque (à Rogério Ceni), mas sem perigo. E o pior, deu a chance do contra-ataque. Henry, antes do meio de campo, tentou o gol sem arqueiro. Passou raspando. Pouco depois, aos 23, Henrique avançou pela direita, cortou para a área e chutou no travessão.

Depois dos 25 minutos, o São Paulo acordou e fez o seu gol, aos 29. O lateral Guilherme Reis ganhou uma bola no ataque, quase da linha de fundo, cortou a marcação. Quase sem ângulo, em vez de cruzar ele chutou a gol. Assim, pegou o goleiro Gabriel de surpresa. E quase o Tricolor ampliou ainda no primeiro tempo: um chute Henrique e uma falta de de Negrucci estouraram no travessão.

Tricolor fica com a vaga

A Ferroviária voltou com duas alterações. Raoni e Diego entraram nas vagas de Pedro Paulo e Pedro Lucas. Foram alterações cirúrgicas. Aos dois minutos, Raoni fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para a área, nos pés de Diego, que bateu para empatar o jogo. A Ferroviária estava melhor, mais perto do segundo gol. Contudo, aos 15, William Gomes, na área, recebeu e chutou. A bola deu rebote e sobrou para o chute de Palmberg para a rede. Dessa forma, o São Paulo voltava a ficar na frente. Assim, administrou o tempo e se garantiu nas oitavas.

Mas não foi nada fácil. E a Ferroviária quase empatou aos 45. O chute de Cleiton passou com Leandro, mas o zagueiro Cauê salvou na linha. No rebote, Erick chutou, mas Leandro encaixou. Nos acréscimos, aos 49, Raoni chutou na trave de Leandro. Enfim, com muito suor, veio a classificação do São Paulo. Que venha o Novorizontino!

Ferroviária 1×2 São Paulo

3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data:14/1/2024

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo

FERROVIÁRIA: Gabriel; Cleiton, Cauã, Darlisson (Dowglas, 42’/2ºT) e Rhyan; Guillherme Malheiro (David Brawn, 42’/2ºT) , Pedro Lucas (Raini, Intervalo), Pedro Paulo (Diego, Intervalo); Henry (Guilherme Dias, 38’/2ºT), Klayver (Pedro Campello, 24’/2ºT) e Erick. Técnico: Pablo Fernández.

SÃO PAULO: Leandro; Igor, Cauê, Lucas Loss e Guilherme Reis (Miranda, 27’/2ºT); Negrucci, Iba Ly (Matheus Amaral, 48’/2ºT) e Palmberg (Ferreira, 38’/2ºT); Ryan Francisco (Caio, 38’/2ºT), Henrique (Faisal, 48’/2ºT) e William Gomes . Técnico: Menta.

Gols: Guilherme Reis, 29’/1ºT (0-1); Diego, 2’/2ºT (1-1). Palmberg, 16’/2ºT (1-2)

Árbitro: Jeferson Silvestrini

Assistentes: Fabio Rogerio Baesteiro e Leonardo Tadeu Pedro

Cartões amarelos: Pedro Campelo (FER); Leandro (SAO)

