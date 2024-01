Flamengo x São José-RS: escalações, onde ver e arbitragem

Tetracampeão, Flamengo tem 100% de aproveitamento nesta Copinha - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF) Jogada10 Jogada10

No último jogo da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Flamengo encara o São José (RS) nesta segunda-feira (15) às 21h30. O confronto será realizado no Estádio José Liberatti, em Osasco, cidade na Região Metropolitana de São Paulo. Esta fase é a última antes das oitavas de final. A grande decisão será no dia 25 de janeiro. Quem passar, encara o vencedor de Botafogo de Ribeirão Preto (SP) e Sfera, de Salto (SP)

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Sportv, a partir das 21h30.

Como chega o Flamengo

O Flamengo tem 100% de aproveitamento, afinal, venceu o próprio São José na fase de grupos, além de Audax e São Bento, ambas do estado de São Paulo. Já na segunda fase, o Rubro-Negro despachou o Náutico. Por outro lado, o Rubro-Negro mais uma vez jogará com o seu time B, afinal, 12 jogadores que começaram como titulares na Copinha e o treinador Mário Jorge deixaram a competição para representarem o time nas primeiras rodadas do Carioca.

Como chega o São José

O clube gaúcho ficou em segundo lugar no grupo do Flamengo, perdendo apenas para os cariocas. Na segunda fase, a equipe eliminou o XV de Piracicaba nos pênaltis. Para esta partida, o técnico Geovani Oliveira diz que os jogadores estão motivados para uma forra. já que perdeu por 2 a 1 para o Mengo na estreia da competição. Porém, diz que, mesmo sabendo que este Flamengo que estará em campo seja bem diferente da formação da fase de grupos, o favoritismo é carioca. Mas que o seu time vai entrar com muita motivação.

“A mensagem que o grupo nos passa no dia a dia é que não estão satisfeitos e vão lutar muito para seguir fazendo história. Este será um grande confronto e uma grande oportunidade”, diz Geovani Oliveiram que mantém a base que vem se saindo bem na atual Copinha.

FLAMENGO X SÃO JOSÉ-RS

3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data e horário: 15/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Liberatti, Osasco (SP)

Flamengo: Lucas Furtado; Felipe Brian, Iago, Carbone e Jean Carlos; Daniel Rogério, João Victor Alves, Wallace Yan e Rodriguinho; Victor Silva e Weliton. Técnico: Raphael Bahia

São José: Édson Junior; Gregory, Breno, João e Petty; Robert, Gabriel Renck e Thiago Tinoco; Marquinhos, Santarém e Daniel. Técnico: Geovani Oliveira

Árbitro: Vinícius Bettio

Assistentes: Alex Alexandrino e Juliana Vicentin Esteves

